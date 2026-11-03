Sau 8 ngày công khai mã QR, CLB Thanh Hóa nhận được 32 triệu đồng từ 123 người dân

Ngày 3.11, thông tin từ Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa cho biết, sau 8 ngày (từ 23 - 30.10) kêu gọi ủng hộ thông qua mã QR, có 123 người gửi tiền ủng hộ, với tổng số tiền hơn 32,2 triệu đồng.

Dù khó khăn về tài chính nhưng những vòng đấu vừa qua đội bóng xứ Thanh luôn thể hiện tinh thần thi đấu hết mình ẢNH: CLB THANH HÓA

Trong 123 người ủng hộ, người ủng hộ ít nhất là 2.000 đồng; người nhiều nhất là 2 triệu đồng. Danh sách người ủng hộ và số tiền nhận được đã được CLB Thanh Hóa công khai.

Trước đó, trung tuần tháng 8, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã tiếp nhận đội bóng đá Thanh Hóa từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Kể từ đây doanh nhân Lê Xuân Tưởng (Chủ tịch Tập đoàn Tgroup) giữ vai trò chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa thay cho ông Cao Tiến Đoan (Chủ tịch Tập đoàn Đông Á), người đang bị điều tra các sai phạm về hoạt động kinh doanh bất động sản, kế toán.

Sau khi tiếp nhận, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã kêu gọi nhà tài trợ nhưng không có nhà tài trợ thật sự lớn nào để đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho hoạt động của đội bóng xứ Thanh.

Từ ngày 23 - 30.10 có 123 người ủng hộ với tổng số tiền hơn 32,2 triệu đồng cho CLB bóng đá Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Trước tình cảnh khó khăn, CLB bóng đá Thanh Hóa đã phải thực hiện nhiều biện pháp như bán áo và kêu gọi ủng hộ của cộng đồng, với cam kết công khai và minh bạch.

Sau đợt kêu gọi đầu tiên (từ 23 – 30.10), dù số tiền ủng hộ chưa nhiều, nhưng CLB Thanh Hóa chân thành gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thời gian qua đã dành tình cảm, chia sẻ khó khăn, và luôn đồng hành với đội bóng.

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người dân, dù số tiền ủng hộ lớn hay nhỏ đều là nguồn động viên quý báu, là sức mạnh để góp phần xây dựng đội bóng trở thành đội bóng của cộng đồng, vì cộng đồng.