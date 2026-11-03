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    Sút 17 quả không vào, CLB CAHN bị Kyoto Sanga cầm hòa đáng tiếc: Còn cơ hội đi tiếp

    Hồng Nam
    Hồng Nam

    CLB CAHN để hòa 0-0 trước Kyoto Sanga ở lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League Elite (19 giờ 15 ngày 3.11), trong trận đấu thầy trò HLV Polking phung phí cơ hội.

    CLB CAHN bỏ lỡ quá nhiều cơ hội 

    Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Cảng Thượng Hải ở lượt đấu trước đã mở ra cánh cửa đi tiếp vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Với 1 điểm kém tốp 8, thầy trò HLV Alexandre Polking cần tiếp tục tích lũy điểm số, đặc biệt ở trận gặp Kyoto Sanga tại lượt bốn diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay (3.11) để bứt lên.

    Kyoto Sanga là đội bóng lâu đời bậc nhất Nhật Bản, nhưng mùa này, học trò HLV Ranko Popovic chỉ đứng hạng 14 J-League, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Tại AFC Champions League Elite, Sanga đã thua trận sân khách gần nhất. Trước đối thủ không mạnh vượt trội, cơ hội có điểm của CLB CAHN tương đối rõ ràng.

    Sút 17 quả không vào, CLB CAHN bị Kyoto Sanga cầm hòa đáng tiếc: Còn cơ hội đi tiếp- Ảnh 1.

    CLB CAHN (áo đỏ) lấn lướt Kyoto Sanga

    ẢNH: MINH TÚ

    Trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB CAHN đã tạo ra thế trận áp đảo toàn diện. Với Leo Artur, Alan Sebastiao, Bryan Koko Perea giăng ngang trên hàng công, học trò Polking hoàn toàn lấn lướt, với số cơ hội vượt trội. 

    Ngay phút thứ 5, Koko Perea đã tận dụng phút mất tập trung của hàng thủ Sanga để tâng bóng ngẫu hứng, nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc. Phút 16, Leo Artur chọc khe đẳng cấp, vẽ nên đường chẳng xuyên thủng tuyến phòng ngự Sanga. Song ở thế đối mặt thủ môn Halls da Silva, tân binh của CAHN lại chần chừ, dẫn tới bị đối thủ bắt bài khép góc sút. Quang Vinh sau đó ập vào đá bồi chân phải chệch khung thành. 

    Đây không phải lần duy nhất HLV Polking cùng CĐV CAHN phải ôm đầu tiếc nuối trong hiệp 1. Liên tục ở các phút 22, 39 và 45, đại diện Việt Nam bỏ lỡ 3 tình huống đối mặt với Halls. Tác giả của cả 3 pha bỏ lỡ ấy là Artur. 

    Sút 17 quả không vào, CLB CAHN bị Kyoto Sanga cầm hòa đáng tiếc: Còn cơ hội đi tiếp- Ảnh 2.

    HLV Polking tiếc nuối

    ẢNH: MINH TÚ

    Ngoại binh mang áo số 10 cầm bóng tạo đột biến hay bao nhiêu, thì lại dứt điểm... dở bấy nhiêu. Điểm chung của các pha bỏ lỡ là Artur đều thiếu quyết đoán, cùng động tác đặt lòng quá lộ, không gây bất ngờ được cho thủ môn cao tới 1,95 m của Sanga. 

    Kyoto Sanga không phòng ngự bị động. Dù bị lấn lướt, đại diện Nhật Bản vẫn có những pha phản đòn uy lực, nhưng cũng giống Halls da Silva, thủ môn Filip Nguyễn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành khi từ chối mọi cơ hội, từ đối mặt đến sút xa, giúp CLB CAHN tránh được đòn "hồi mã thương" trong hiệp 1. 

    Giằng co 

    Sang hiệp 2, thế thượng phong vẫn thuộc về CLB CAHN, với hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm. Để tăng tốc độ cho hàng công, HLV Polking cũng dùng "lá bài tẩy" Đình Bắc. 

    Phút 48, từ pha xâm nhập bên cánh trái quen thuộc, Quang Vinh vung chân dứt điểm uy lực song bóng trúng người hậu vệ Sanga. Phút 64, đến lượt Alan bỏ lỡ, khi cú đá góc hẹp của chân sút Brazil không khuất phục được thủ môn "đá tảng" Halls.

    Sút 17 quả không vào, CLB CAHN bị Kyoto Sanga cầm hòa đáng tiếc: Còn cơ hội đi tiếp- Ảnh 3.

    CLB CAHN (áo đỏ) gặp khó trước sự lì lợm của Kyoto Sanga

    ẢNH: NGUYỄN DƯƠNG TOÀN

    Dù CLB CAHN nỗ lực gây áp lực để giữ 3 điểm ở lại sân nhà, nhưng Sanga đã phòng ngự lì lợm và kỷ luật hơn trong hiệp 2. Đại diện Nhật Bản giữ cự ly đội hình tốt, khiến các mũi công như Đình Bắc, Alan phải xử lý bóng trong tư thế khó. 

    Níu chân nhau trong trận hòa 0-0, CLB CAHN có 4 điểm sau 4 trận, bị đội hạng 8 nới rộng khoảng cách lên 3 điểm. Cơ hội vẫn còn, tuy nhiên, học trò HLV Polking phải rất nỗ lực bởi trận đấu sau sẽ còn gian nan hơn nhiều, với đối thủ Vissel Kobe. 


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