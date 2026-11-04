Cửa đi tiếp ở châu Á vẫn rộng mở với CLB Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội (CAHN) bước vào trận gặp Kyoto Sanga với mục tiêu phải thắng, để "giữ cho giấc mơ vào vòng knock-out được sống", như lời khẳng định của HLV Alexandre Polking. Sau những trận đấu hay trước Cảng Thượng Hải hay Kashima Antlers, CLB CAHN thực tế cũng đã hòa nhập với nhịp chơi của giải đấu cao nhất châu Á. Đương kim vô địch V-League cũng đủ quyết tâm và nghiêm túc để chiến tới cùng trong lần đầu bước ra AFC Champions League Elite.

CLB CAHN (phải) áp đảo Kyoto Sanga ẢNH: MINH TÚ

Với triết lý ban bật kiểm soát và tấn công tốc độ, học trò Polking đã dồn ép Sanga trong suốt hiệp 1. Các pha đan lát nhuần nhuyễn giữa Bryan Perea, Alan, Leo Artur và Sabater nhiều lần xé toang hàng thủ Sanga, nhưng cũng giống những trận trước, khả năng dứt điểm luôn là trở ngại với CLB CAHN.

Leo Artur chính là "hiện thân" của đại diện VN trong hiệp 1. Ngoại binh Brazil cầm bóng và tạo đột biến rất tốt, song cứ bước đến vòng cấm Sanga, Artur lại lúng túng xử lý hỏng. Chỉ trong nửa cuối hiệp 1, Artur 3 lần dứt điểm hỏng khi đối mặt thủ môn Halls da Silva. Người gác đền của Sanga chơi tốt khi đọc vị hướng dứt điểm của Artur, song chính chân sút của CAHN cũng dứt điểm thiếu sắc bén. Đó là khoảng trống kinh nghiệm, của tập thể thừa nhiệt huyết nhưng còn thiếu độ "tĩnh" để biến cơ hội thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, khi Kyoto Sanga xốc lại cự ly phòng ngự và bó hẹp không gian chơi bóng của Đình Bắc hay Leo Artur, cơ hội của CLB CAHN không còn nhiều. Đại diện VN vẫn cầm bóng nhỉnh hơn, tuy nhiên không đủ biến thời lượng cầm bóng thành thế trận vượt trội và bàn thắng.

17 pha dứt điểm chỉ đổi lấy những cái… ôm đầu, CLB CAHN đã có thêm bài học quý giá. Đá tốt là chưa đủ, phải chắt chiu cơ hội mới thắng được ở AFC Champions League Elite. Sau trận hòa 0-0, CLB CAHN đứng hạng 11, kém tốp 8 khoảng cách 3 điểm. Cơ hội đi tiếp vẫn còn, nhưng trước mắt toàn đội là màn so tài đội bóng mạnh Vissel Kobe vào tháng 12.