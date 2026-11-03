Asian Cup 2027 hoãn cực dài, án treo giò 2 trận của Đình Bắc ‘biến’ đi đâu?

Đình Bắc đang là nhân tố đặc biệt quan trọng của đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Asian Cup 2027 hoãn 1 năm

Ngày 3.11, AFC đã ra thông báo Asian Cup - vốn dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 - sẽ được dời sang tổ chức từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028 tại Ả Rập Xê Út, với lý do đến từ tìn hình căng thẳng của khu vực Trung Đông.

Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đạo Đình Bắc, may mắn là theo hướng tích cực cho anh và đội tuyển Việt Nam, khi giúp chân sút sinh năm 2004 thoát được án phạt treo giò của AFC.

Trước đó, tấm thẻ đỏ trong trận tranh HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 đã kiến Đình Bắc nhận án treo giò 2 trận của AFC, đồng nghĩa không thể thi đấu 2 trận đầu tiên của vòng bảng Asian Cup 2027 gặp UAE và Hàn Quốc.

Đình Bắc sẽ đá đầy đủ cả 3 trận vòng bảng Asian Cup 2027 ảnh: Ngọc Linh

Nhưng việc Asian Cup 2027 dời đến cuối năm 2027, đầu năm 2028 đã thay đổi mọi thứ. Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, Đình Bắc sẽ thoát khỏi án treo giò của AFC nhờ World Cup 2030.

Cụ thể, theo quy định của AFC, án treo giò của cầu thủ tại một giải chính thức của AFC sẽ không tự động được thi hành ở những trận giao hữu, kể cả FIFA Days như 2 trận sắp tới khi đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan và Kyrgyzstan vào tháng 11 này.

Đó cũng là lý do vì sao Đình Bắc ban đầu bị treo giò 2 trận vòng bảng của Asian Cup 2027 vốn là giải chính thức đầu tiên của AFC sau VCK U.23 châu Á.

Đình Bắc đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên trong năm 2027 sẽ diễn ra một giải chính thức khác của AFC là vòng loại World Cup 2030, với 2 trận đấu của lượt thi đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 và tháng 10.2027.

Vì lý do này, mặc định Đình Bắc sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở 2 lượt trận mở màn của vòng loại World Cup 2030, trước khi trở lại ở lượt trận thứ 3 và 4 diễn ra vào tháng 11.2027.

Điều này đồng nghĩa Đình Bắc sẽ sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy đủ cả 3 trận tại bảng E ở Asian Cup 2027 gặp UAE, Hàn Quốc và Yemen.

Đây có thể xem là tin vui cho HLV Kim Sang-sik, khi cầu thủ của CLB CAHN đang là nhân tố cực kỳ quan trọng của đội tuyển Việt Nam, sau khi giành ngôi đồng Vua phá lưới và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.