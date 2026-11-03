Asian Cup hoãn và bão chấn thương, HLV Kim tạo ngoại lệ đặc biệt đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ có những điều chỉnh cho đợt tập trung đội tuyển Việt Nam sắp tới ảnh: Ngọc Linh

Asian Cup 2027 có khả năng dời sang 2028

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung trở lại từ ngày 8.11, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp 2 đối thủ Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11) để rà soát lực lượng, nhằm hướng đến Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, những biến động lớn cả về chủ quan lẫn khách quan gần đây đặt ra khả năng cao sẽ khiến HLV Kim Sang-sik phải đưa ra những ngoại lệ đặc biệt trong bản danh sách tập trung lần này.

AFC hoãn Asian Cup 2027 đến tháng 1.2028 vì xung đột Trung Đông, bóng đá Việt Nam thế nào?

Đầu tiên là việc đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với cơn bão chấn thương, khi báo cáo cho thấy hàng loạt trụ cột như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Xuân Mạnh, Hoàng Đức… đang gặp các vấn đề sức khỏe với những mức độ khác nhau.

Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng tại FIFA ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Cũng nói thêm đây là giai đoạn các CLB Việt Nam đang ở cường độ thi đấu cao tại V-League. Tính cạnh tranh cao ở mùa giải năm nay khiến mọi trận đấu đều rất khốc liệt, diễn ra với tốc độ cao và hao tốn thể lực.

Trong khi những đội bóng cung cấp nhiều tuyển thủ quốc gia như CLB CAHN, Thể Công Viettel, CA TP.HCM... còn căng mình thi đấu ở các mặt trận quốc tế ở Shopee Cup và AFC Champions League.

Điều này, cộng thêm việc AFC vừa chính thức xác nhận Asian Cup 2027 phải dời đến cuối năm 2027, đầu năm 2028 vì lý do tình hình bất ổn trong khu vực đang đặt ra cho HLV Kim Sang-sik yêu cầu điều chỉnh chiến lược.

Hoàng Hên sẽ vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam vào kỳ FIFA Days tháng 11 ảnh: Ngọc Linh

Việc Asian Cup 2027 phải dời lại 1 năm, điểm rơi của đội tuyển Việt Nam sẽ không còn là tháng 1.2027 (tức là chỉ sau 3 tháng nữa) mà phải giãn ra dài hơn, với tầm nhìn vòng loại World Cup 2030.

Những diễn biến quan trọng trên đang thôi thúc HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh quan trọng, đề ra hướng ngoại lệ đặc biệt cho bài toán nhân sự đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11 này.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể sẽ mở cánh cửa để bổ sung nhiều nhân tố mới ở V-League tập trung đội tuyển Việt Nam, thậm chí cả những gương mặt chất lượng từ hạng nhất.

Đình Bắc sẽ vẫn có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Không còn phải dồn sức cho Asian Cup 2027 ở vài tháng tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có thể tận dụng kỳ FIFA Days tháng 11 và cả tháng 12 nếu cần để thử nghiệm những nhân tố trẻ và mới, giúp đẩy mạnh quá trình trẻ hóa đội tuyển cũng như thúc đẩy cạnh tranh giữa các vị trí.

Điều này sẽ rất cần thiết vì hiện tại trong thành phần đội tuyển Việt Nam có những gương mặt đã qua 30 tuổi, trong khi vòng loại World Cup 2030 sẽ kéo dài trong nhiều năm và điểm rơi sẽ là 4 năm nữa.

Việc trẻ hóa đội tuyển Việt Nam ở kỳ FIFA Days tháng 11 và thậm chí là tháng 12 cũng sẽ giúp nhiều trụ cột có đợt nghỉ ngơi quý giá, sau nhiều năm luôn cày ải ở cấp CLB trong và ngoài nước và các đội tuyển quốc gia, để chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup sẽ diễn ra sau 1 năm nữa.