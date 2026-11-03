CỰC NÓNG: AFC hoãn Asian Cup 2027 đến tháng 1.2028 vì xung đột Trung Đông, bóng đá Việt Nam thế nào?

AFC: Hoãn Asian Cup 2027 là cần thiết, sẽ nỗ lực giảm thiểu thiệt hại

Do tình hình chính trị ở Ả Rập Xê Út vẫn đang rất căng thẳng, AFC chính thức hoãn Asian Cup 2027. Giải đấu cấp châu lục này sẽ được dời sang tổ chức từ 23.12.2027 đến 21.1.2028.

AFC thông báo: "AFC đã thông qua quyết định điều chỉnh lịch tổ chức giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục trong bối cảnh tình hình khu vực xuất hiện những diễn biến đặc biệt, gây ra nhiều khó khăn đáng kể về hậu cần và gián đoạn việc đi lại. Lịch thi đấu mới sẽ được trình lên FIFA để xem xét và phê duyệt. Những diễn biến này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức và khả năng triển khai giải đấu theo kế hoạch ban đầu. Vì vậy, việc hoãn giải là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả và những bên liên quan khác.

AFC đánh giá cao Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út và BTC địa phương (LOC) trong việc nỗ lực mang đến một giải đấu đẳng cấp thế giới cho các cầu thủ và người hâm mộ trên toàn châu lục. AFC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với LOC, các liên đoàn thành viên tham dự, nhà tài trợ, đối tác truyền hình, đối tác thương mại và tất cả các bên liên quan để tổ chức giải đấu xứng tầm với vị thế và tiêu chuẩn chuyên môn vốn có của sân chơi cấp đội tuyển quốc gia nam danh giá nhất châu Á. Đồng thời, AFC sẽ nỗ lực giảm thiểu những tác động do việc hoãn giải gây ra. Những thông tin cập nhật tiếp theo sẽ được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của AFC".

Trên thực tế, truyền thông châu Á và Trung Đông đã nhiều lần đưa tin, dự đoán về khả năng AFC hoãn Asian Cup 2027 trong hơn 2 tuần qua. Ngay sau loạt vụ tấn công của Houthi nhằm vào sân bay Riyadh giữa tháng 10, Al Jazeera là một trong những hãng tin đầu tiên đưa ra khả năng giải đấu có thể bị dời sang năm 2028. Đến cuối tháng 10, chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cũng công khai bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh tại Ả Rập Xê Út.

Nguyên nhân trực tiếp khiến phương án hoãn giải được đặt lên bàn cân là 2 vụ tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi (Yemen) nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh trong 2 ngày 10 và 11.10. Theo Reuters, các vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, buộc cơ quan hàng không Ả Rập Xê Út phải kéo dài lệnh tạm dừng hoạt động tại sân bay này; theo dữ liệu của Cirium, khoảng 60% chuyến bay theo lịch trình ở Riyadh bị hủy chỉ trong ngày 12.10.

Với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik trước mắt vẫn giữ nguyên kế hoạch, với 2 trận giao hữu trong loạt FIFA Days tháng 11 gặp Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11). Trong khi đó, kế hoạch trong năm 2027 của bóng đá Việt Nam nói chung bị đảo lộn hoàn toàn. VFF phải tính toán lại kế hoạch của các đội tuyển Việt Nam.



Đình Bắc và các đồng đội chờ thông báo tiếp theo từ AFC ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG





Từng hoãn lễ bốc thăm

Đây không phải là lần đầu tiên Asian Cup 2027 bị ảnh hưởng bởi tình hình an ninh tại Trung Đông. Từ cuối tháng 2.2026, sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có các căn cứ quân sự, sân bay tại Riyadh và Nhà máy lọc dầu Ras Tanura.

Xung đột khiến AFC phải hoãn vô thời hạn lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027, vốn dự kiến diễn ra ngày 11.4.2026 tại Riyadh. Sự kiện này sau đó được dời sang ngày 9.5.2026, tổ chức tại khu di tích lịch sử At-Turaif (Diriyah), với lý do AFC đưa ra là nhằm "đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên liên quan".

Tưởng như "sóng gió" đã lắng xuống sau khi lễ bốc thăm diễn ra suôn sẻ, xung đột tại khu vực lại leo thang trở lại từ đầu tháng 10.2026, lần này đến từ một mặt trận khác: xung đột giữa lực lượng Houthi (Yemen) và Ả Rập Xê Út. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, cảnh báo Yemen đã quay trở lại tình trạng "chiến tranh toàn diện".

Chỉ trong một tuần của tháng 10, sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh, một trong những cửa ngõ chính dẫn vào thủ đô Ả Rập Xê Út, đã hứng chịu 3 cuộc tấn công bằng tên lửa/drone do lực lượng Houthi thực hiện, trong đó vụ nghiêm trọng nhất khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Nhiều hãng hàng không quốc tế như Qatar Airways, flydubai, Etihad đã phải hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi Riyadh.

Ảnh hưởng tới bóng đá đến gần như ngay lập tức. Một trận đấu thuộc AFC Champions League Elite giữa CLB chủ nhà Al Nassr và Neftchi Fergana (Uzbekistan) rơi vào tình trạng không rõ có diễn ra hay không, trong khi đội khách cùng khoảng 100 cổ động viên đã có mặt tại Riyadh trước khi các vụ tấn công xảy ra. Ở giải quốc nội, trận đấu giữa Abha và Al Faisaly tại Saudi Pro League cũng đã chính thức bị hoãn.