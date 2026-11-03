Đội tuyển Việt Nam nhân sự ‘độc lạ’: Ông Kim gọi Olaha Mạnh Đức, không có Hoàng Đức và Quang Hải

Các trụ cột nghỉ ngơi

Chiều 3.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu loạt trận FIFA Days tháng 11 với 2 đối thủ là Đài Loan và Kyryzstan. Bên cạnh những nhân tố giàu kinh nghiệm tiếp tục được tin tưởng, đợt hội quân lần này ghi nhận sự xuất hiện của các tân binh và nhiều gương mặt trẻ đang thi đấu tại V-League. Việc VCK Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức, chuyển sang giai đoạn từ ngày 23.12.2027 đến 21.1.2028, mở ra thêm dư địa để ban huấn luyện chủ động tính toán kế hoạch nhân sự trong dài hạn.

Olaha Mạnh Đức đa năng, chơi tốt ở cả 3 vị trí trên hàng công và cũng tích cực hỗ trợ phòng ngự ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá và trao cơ hội cho những nhân tố mới, cầu thủ trẻ nhằm tăng cường chiều sâu đội hình, hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Theo định hướng đó, danh sách lần này không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long… Trong khi đó, nhiều cầu thủ tiếp tục được tin tưởng, tạo nền tảng ổn định cho đội hình.

Đáng chú ý là thủ môn Patrik Lê Giang; sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ; cùng những nhân tố giàu năng lượng như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Một trong những điểm nhấn của đợt tập trung là sự xuất hiện của hai tân binh đáng chú ý. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo CLB Thể Công Viettel, lần đầu góp mặt trong danh sách đội tuyển. Trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP.HCM cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Từng có nhiều mùa giải thi đấu tại V-League, cầu thủ nhập tịch này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án chất lượng cho hàng tấn công của đội tuyển.

Bên cạnh các tân binh, đợt tập trung lần này cũng mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) tiếp tục được trao cơ hội. Hàng phòng ngự có sự góp mặt của Nguyễn Nhật Minh (CLB Công an TP.HCM), Phạm Lý Đức (CLB Công an Nhân dân).

Tuyến giữa ghi nhận những cái tên như Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM), Phạm Minh Phúc (CLB Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An). Trên hàng công, cùng với Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Nhàn (CLB Công an Nhân dân), đáng chú ý là sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng ( CLBHà Nội) sau thời gian khá dài vắng mặt. Chân sút này từng gây ấn tượng trong màu áo U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2022, đặc biệt với pha vô lê đẹp mắt vào lưới U.23 Thái Lan – bàn thắng được AFC lựa chọn vào nhóm những pha lập công đẹp nhất vòng bảng.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố mới và lớp cầu thủ trẻ, đợt tập trung FIFA Days tháng 11 là dịp để ban huấn luyện tiếp tục kiểm nghiệm phương án nhân sự, đánh giá phong độ và khả năng hòa nhập của các cầu thủ. Casper Cup 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa thi đấu giao hữu, mà còn là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm dày lực lượng và phát triển lối chơi trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Vé xem đội tuyển Việt Nam bán thế nào?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để đông đảo người hâm mộ có thể mua vé cổ vũ đội tuyển Việt Nam, ban tổ chức sẽ mở bán vé trực tuyến cho 2 trận đấu sắp tới, với các mức giá khá dễ chịu: 200.000 - 300.000 - 400.000 đồng.vé. Toàn bộ vé trực tuyến được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên gọi trước đây là OneU).

Cụ thể, từ 10 giờ ngày 29.10 đến 20 giờ 30 ngày 1.11, vé xem cả 2 ngày thi đấu 11.11 và 17.11 được mở bán đồng thời. Sau đó, từ 20 giờ 31 ngày 1.11 đến 23 giờ 59 ngày 6.11 - hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước - ban tổ chức tiếp tục mở bán riêng vé xem ngày thi đấu 17.11. Cách bán vé theo 2 giai đoạn này được kỳ vọng giúp người hâm mộ ở xa cũng dễ dàng "săn vé" từ sớm, để cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu với Đài Loan và Kyrgyzstan ở kỳ FIFA Days tháng 11 tới.