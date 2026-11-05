HLV Roland: 'U.17 Việt Nam đủ sức vượt qua vòng bảng World Cup, trận nào cũng là chung kết'

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho 'ngọn núi' World Cup

Sáng 5.11, U.17 Việt Nam hoàn thành buổi tập cuối cùng ở Hà Nội, trước khi lên đường sang UAE tập huấn chuẩn bị cho U.17 World Cup. HLV Cristiano Roland đã gạch tên 3 cầu thủ, chốt lực lượng 25 người sang UAE. Sau trận gặp U.17 Fiji, ông Roland sẽ loại thêm 4 cầu thủ nữa, ấn định danh sách 21 gương mặt cho sân chơi thế giới.

Tại Qatar, U.17 Việt Nam so tài U.17 Bỉ (20.11), U.17 New Zealand (23.11) và U.17 Mali (26.11). Mục tiêu của thầy trò Roland là đoạt tấm vé vượt qua vòng bảng.

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho giấc mơ World Cup ẢNH: VFF

"Tôi luôn nói với cầu thủ U.17 Việt Nam, là hãy tham vọng, hãy tích cực trong những gì chúng ta làm. U.17 Việt Nam khao khát vượt qua vòng bảng. Tại World Cup, mỗi trận đấu sẽ như một trận chung kết, nên cầu thủ luôn cố gắng hết mình. Từ đó, tích lũy và chắt chiu từng điểm số có được. U.17 Việt Nam có thể đạt mục tiêu nếu nỗ lực hết mình. Hãy dồn tâm trí và nỗ lực cho từng trận đấu, từng cột mốc phải bước qua", HLV Cristiano Roland trả lời câu hỏi "vượt qua vòng bảng liệu có khả thi với U.17 Việt Nam" mà Báo Thanh Niên đề cập.

9 năm trước, U.20 Việt Nam từng có điểm số lịch sử trong lần đầu dự World Cup, khi hòa 0-0 với U.20 New Zealand ở trận ra quân. Ở giải năm nay, U.17 Việt Nam cũng so tài đội trẻ New Zealand (lượt đấu thứ hai). HLV Roland từng nhận định với Thanh Niên rằng U.17 New Zealand có lối đá, thực lực tương đồng U.17 Úc. Mà U.17 Việt Nam từng thắng U.17 Úc rồi, nên việc giải mã New Zealand là có thể.

Trong chuyến tập huấn tại UAE, U.17 Việt Nam sẽ giao hữu với U.17 Fiji, đội bóng cũng đến từ châu Đại Dương. HLV Roland đề cập: "Fiji là đối thủ mang nét đặc trưng tương đồng với đối thủ New Zealand mà Việt Nam sẽ gặp. Các trận giao hữu khác, dù gặp CLB Việt Nam hay Hàn Quốc, cũng đều để mô phỏng những gì cầu thủ có thể gặp phải tại U.17 World Cup".

Thanh Niên hỏi HLV Roland: "Ông có nhắc đến 3 khía cạnh mà U.17 Việt Nam cần chuẩn bị cho World Cup, đó là: cường độ, thể trạng và tinh thần. Sự trưởng thành của đội ở cả 3 khía cạnh đó đang ở mức nào?".

U.17 Việt Nam (áo đỏ) lấy cường độ bù đắp hạn chế thể hình ẢNH: VFF

"Sau 7 tuần chuẩn bị, U.17 Việt Nam đã đáp ứng phần nào yêu cầu của tôi. Tuy nhiên, họ phải cố gắng hơn. Trước mắt chúng tôi còn 3 trận nữa để hoàn thiện. Cường độ chơi của U.17 Việt Nam hiện tại đã đủ ổn, nhưng vẫn phải tốt hơn", HLV Roland đáp.

'U.17 Việt Nam phải lấy kỹ năng, tư duy bù thể hình'

Khi được hỏi liệu hạn chế thể hình có khiến U.17 Việt Nam gặp khó, HLV Roland nhấn mạnh để đương đầu với Bỉ hay Mali, cầu thủ Việt Nam phải chơi khôn khéo và thông minh, thay vì dựa vào sức vóc.

"Mỗi cầu thủ có một cấu trúc thể chất, chiều cao khác nhau. Không phải ai cũng sở hữu chung tầm vóc. Do đó, U.17 Việt Nam phải chơi bóng thông minh hơn, phải tư duy đứng ở đâu, làm gì trong từng khoảnh khắc. Tôi luôn muốn học trò chạm bóng ít hơn, nhưng phải khôn ngoan hơn. U.17 Việt Nam phải nghĩ nhanh, luân chuyển quả bóng hợp lý hơn, từ đó mới tránh được va chạm.

U.17 Việt Nam rất nhanh, đây là chiếc chìa khóa mở cửa lối chơi tốc độ. Tất nhiên, đá thế nào với Mali, Bỉ hay New Zealand là cả một quá trình chiến thuật. Cả đội phải chuẩn bị tốt cho cả khoảnh khắc có bóng lẫn không bóng. Tôi muốn học trò tận dụng tốc độ và kỹ thuật để xử lý tình huống theo cách gãy gọn, thông minh nhất", Roland phân tích.

HLV Roland chuẩn bị xong đấu pháp ẢNH: VFF

Chiến lược gia Brazil chia sẻ thêm: "Tại World Cup, U.17 Việt Nam cần cố gắng thể hiện giá trị, bản sắc Việt Nam. Từ những khoảnh khắc đầu tiên khi tôi bắt đầu nắm đội (cuối năm 2024), tôi luôn trung thành với mục tiêu đó. Tôi muốn cầu thủ thấy rằng họ có khả năng, cho họ thấy rằng phải tin tưởng vào những gì mình làm. Giữ niềm tin là thứ đòi hỏi cả quá trình, cũng là lý do tại sao chúng ta hôm nay hiện ở World Cup. U.17 Việt Nam đã nhìn thấy con đường.

U.17 Việt Nam thành công nhờ nỗ lực. Bóng đá Việt Nam cần có thêm những cầu thủ trẻ như vậy để xây dựng nền tảng cho đội tuyển quốc gia".

Tối nay (5.11), U.17 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tập huấn, rồi sang Qatar dự U.17 World Cup. "Chúng tôi sẽ khiến CĐV tự hào, như những giải đấu trước. Tình yêu của người hâm mộ là động lực bất tận để U.17 Việt Nam vượt qua những ngọn núi cao", Roland kết luận.