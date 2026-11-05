U.23 Việt Nam trình làng thế hệ ưu tú

Lứa mới của U.23 VN thành hình

Danh sách U.23 VN đá giải giao hữu quốc tế 2026 tại Gia Lai (gặp Thái Lan, Singapore và Qatar từ ngày 10 - 14.11) nói lên nhiều điều về tương lai bóng đá VN. Trước tiên, đó là bản danh sách cởi mở với nhân tố từng được đào tạo ở nước ngoài. Lần đầu tiên U.23 VN dự giải với 3 Việt kiều, gồm Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Đăng Khoa. Khác với những Việt kiều từng lên tuyển trẻ trước đây như Lê Viktor, Nguyễn Vadim, Andrej Nguyễn An Khánh hay Bùi Alex, lứa Việt kiều hiện tại mà HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập ở đẳng cấp cao hơn. Cả 3 đều đã "thử lửa" ở V-League trong màu áo những đội mạnh, như Ninh Bình hay Công an TP.HCM.

Trong đó, Thành Trung là trường hợp đặc biệt. Anh có 62 trận chơi tại giải vô địch quốc gia Bulgaria, từng khoác áo các đội tuyển trẻ nước này khi chưa đầy 20 tuổi. Tuy nhiên hồ sơ đẹp không đồng nghĩa nghiễm nhiên có tên trong đội tuyển. Thành Trung từng lên U.23 VN, bị loại vì không đáp ứng chuyên môn, rồi tiếp tục trở lại. "Ngọc quý" của Ninh Bình cũng được nhìn nhận khách quan như bao cầu thủ khác, không ai được ngoại lệ. Bởi vậy, bên cạnh các nhân tố đã có tên tuổi như Thành Trung, Văn Thuận (Ninh Bình), Minh Hoàng (Công an TP.HCM), Văn Bình, Nguyên Hoàng, Long Vũ (SLNA) hay Quang Kiệt, Minh Tâm (HAGL), U.23 VN cũng mở rộng cơ hội với người mới. Thủ môn Vũ Khang (HAGL), tiền đạo Hoàng Anh (Công an Nhân dân), hậu vệ Quốc Toản (Quy Nhơn), Cảnh Tài (Thái Nguyên), tiền vệ Trọng Tuấn, Xuân Trường (Hưng Yên) hay "thần đồng" Gia Bảo (HAGL) - từng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở V-League… đều là hạt giống trẻ được theo dõi và trao cơ hội ươm mầm.

U.23 Việt Nam hội quân với dàn sao chất lượng, sẵn sàng đấu Thái Lan và Qatar

Văn Thuận hứa hẹn trở thành hạt nhân thế hệ U.23 mới ẢNH: MINH TÚ

Có tới 9 gương mặt U.23 đang chơi tại hạng nhất, cũng là điểm nhấn khác biệt so với các đợt trước khi ông Kim và trợ lý thường ưu tiên cầu thủ V-League. Nhân tố càng lạ, thông điệp càng sâu. Dù từng được đào tạo ở châu Âu như Minh Hoàng, Thành Trung hay "chân ướt chân ráo" đi lên từ các giải hạng thấp tại VN, tất cả cầu thủ đều đứng trên cùng một mặt sân, được đánh giá với cùng một thước đo công bằng. Chỉ những ai nỗ lực đủ nhiều mới có cơ hội.

Khẳng định bản thân

Tại giải U.23 quốc tế 2026, U.23 VN lần lượt so tài U.23 Thái Lan (19 giờ ngày 10.11), U.23 Singapore (19 giờ ngày 12.11) và U.23 Qatar (19 giờ ngày 14.11). Với ưu thế sân nhà Pleiku, mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là vô địch. Dù vậy, còn có một đích ngắm đường dài quan trọng hơn cả thành tích, đó là xây dựng lối chơi, triết lý ổn định để chinh phục đỉnh cao trong năm 2027.

U.23 VN thế hệ 2003-2004 từng để lại ấn tượng đẹp không chỉ bởi chuỗi 15 chiến thắng liên tục kéo dài từ Đông Nam Á ra châu Á, mà còn bởi lối chơi tấn công rực lửa, ban bật đan lát đẹp mắt trên nền tảng kỹ - chiến thuật và thể lực dồi dào. Ông Kim định hình cho U.23 VN triết lý hiện đại, từ định hướng pressing, tốc độ triển khai bóng đến tâm lý vững chãi để đá ngang ngửa với nhiều đội mạnh như Jordan, Ả Rập Xê Út, UAE hay Hàn Quốc.

Bước tiến của U.23 VN không đến từ một lứa cầu thủ xuất sắc "bất thường" như câu chuyện Thường Châu 8 năm trước, mà xuất phát từ việc nâng tầm chất lượng các trung tâm đào tạo, cập nhật công nghệ huấn luyện đến dinh dưỡng, y học thể thao VN đã trưởng thành vượt bậc. Minh chứng là U.17 VN sau đó cũng đoạt vé tới World Cup. Thành công của lứa đàn anh không phải "bức tường" kỳ vọng mà U.23 kế cận cần vượt qua bằng mọi giá. Lứa trẻ của ông Đinh Hồng Vinh trước tiên phải bứt phá giới hạn bản thân, nâng cao năng lực để đáp ứng cường độ chơi ngày một cao ở mặt bằng châu Á. Để đá tấn công hay kiểm soát, U.23 VN phải khỏe hơn, gắn kết hơn, rèn sức bền tâm lý vững chãi nhằm trụ vững trước áp lực. Kinh nghiệm chỉ có thể hình thành qua trận mạc, nơi những màn đọ sức với Thái Lan, Qatar là cơ hội quý, có thể giúp Gia Bảo, Văn Bình có thêm bài học để tích lũy và tiến bộ. Giải đấu tại Gia Lai là điểm khởi đầu chu kỳ mới, cũng là thử thách đầu tiên giúp nhận diện lứa U.23 VN có thể tiến xa đến đâu.