U.23 Việt Nam gọi Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô đấu U.23 Thái Lan: Ai thay thầy Kim?

U.23 Việt Nam triệu tập lực lượng mạnh

Theo danh sách mới được công bố, U.23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 tại Gia Lao với 26 cầu thủ được triệu tập. Lực lượng lần này có sự kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình.

Đây không chỉ là dịp để U.23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, mà còn là môi trường để ban huấn luyện đánh giá, phát triển các nhân tố có tiềm năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Danh sách U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Đáng chú ý, danh sách tập trung có 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng các cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đây là nhóm cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ châu lục, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh chuyên môn. Việc tiếp tục góp mặt trong thành phần U.23 Việt Nam tạo điều kiện để nhóm cầu thủ này phát huy những trải nghiệm đã có và tiếp tục cạnh tranh vị trí trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ khác cũng có cơ hội thể hiện năng lực, từng bước khẳng định vị trí trong đội hình. Trong đó, có ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng đội tuyển Việt Nam.

Đây là trải nghiệm đáng chú ý đối với những cầu thủ đang ở độ tuổi U.23, tạo thêm điều kiện để họ tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển khi trở lại đội tuyển trẻ.

Ngô Đăng Khoa... Ảnh: Minh Tú

Williams Minh Hoàng lần đầu khoác áo U.23 Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Sự hiện diện của các cầu thủ này cũng góp thêm lựa chọn về nhân sự cho ban huấn luyện, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam tiếp tục chú trọng mở rộng nguồn lực cầu thủ có khả năng đóng góp cho các đội tuyển quốc gia.

Ông Đinh Hồng Vinh tiếp tục dẫn dắt U.23 Việt Nam

Trên băng huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách U.23 Việt Nam, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong dịp FIFA Days tháng 11.

Đây là sự tiếp nối trong công tác huấn luyện khi HLV Đinh Hồng Vinh từng trực tiếp dẫn dắt U.23 Việt Nam tại ASIAD 2026 và nhiều giải đấu quốc tế trước đó.

Quá trình đồng hành cùng đội tuyển giúp HLV Đinh Hồng Vinh có điều kiện theo dõi, đánh giá sự phát triển của các cầu thủ, đặc biệt là nhóm nhân tố trẻ trong lộ trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.

HLV Đinh Hồng Vinh

Về ý nghĩa chuyên môn, giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai được xem là bước đệm cần thiết giúp U.23 Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, trong đó có SEA Games 34, giải U.23 Đông Nam Á 2027, đồng thời chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2028. Đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa trong việc xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển Việt Nam, khi các cầu thủ trẻ cần được tạo điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển liên tục.

Thông qua quá trình tập luyện và thi đấu tại giải, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở đánh giá năng lực, tiềm năng của từng cầu thủ, qua đó từng bước hoàn thiện lực lượng U.23 và tìm kiếm những nhân tố có thể bổ sung cho đội tuyển Việt Nam.

U.23 Việt Nam đấu giải Gia Lai Cup trong tháng 11, gặp U.23 Thái Lan ngày 10.11, gặp U.23 Singapore ngày 12.11 và gặp U.23 Qatar ngày 14.11.