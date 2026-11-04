HLV ngoại từng thắng kiện đội Thanh Hóa trở lại Việt Nam tìm việc: Ông Fabio Lopez, có ai còn nhớ?

HLV Fabio Lopez trở lại Việt Nam

HLV Fabio Lopez đã trở lại Việt Nam, sau hai năm phiêu lưu ở giải VĐQG Liberia (châu Phi).

Ông Lopez được người hâm mộ Việt Nam biết đến khi từng huấn luyện CLB Thanh Hóa ở đầu mùa giải 2020. Nhà cầm quân người Ý rời ghế huấn luyện vào tháng 6.2020 bởi những thành tích không tốt tại V-League với ba trận toàn thua trước Hải Phòng, TP.HCM và Quảng Nam.

Chiến thắng duy nhất của HLV Lopez diễn ra trước Phố Hiến (đội sau đó đổi tên thành PVF-CAND) tại Cúp quốc gia 2020, nhờ bàn thắng của Đình Tùng ở phút bù giờ cuối cùng. Ông bị CLB Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

HLV Fabio Lopez (áo trắng) trở lại Việt Nam tìm cơ hội ẢNH: MINH TÂN

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó giữa HLV Lopez và CLB Thanh Hóa khi ấy mới thực sự đáng chú ý. Dưới sự tư vấn của hãng luật SILA, chiến lược gia người Ý kiện đội bóng xứ Thanh lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì bồi thường không thỏa đáng. Cũng theo Lopez, ban lãnh đạo đội quyết định sa thải ông trong cuộc họp kín, và HLV này chỉ nhận được thông báo sau cùng.

"Tôi bị can thiệp nhiều về chuyên môn", HLV Lopez chia sẻ. Ngược lại, một số nguồn tin từ CLB Thanh Hóa cũng cho rằng ông Lopez có một số quyết định chuyên môn khiến cầu thủ không hài lòng, châm ngòi mâu thuẫn nảy sinh.

Đầu năm 2021, khi đã về Ý, HLV Lopez được FIFA xử thắng kiện, nhận 200.000 USD tiền đền bù (tương đương 5,2 tỉ đồng).

Đến năm 2023, HLV Lopez trở lại Việt Nam. Ông mở quán ăn Ý tại phường Tây Hồ (Hà Nội). "Tôi nhận được một số lời mời, nhưng cảm thấy chưa phù hợp để trở lại", HLV Lopez chia sẻ với Báo Thanh Niên ở thời điểm cuối năm 2023.

Chờ cơ hội mới

Năm 2025, HLV Lopez nhận lời dẫn dắt CLB Fassel của Liberia. Sau 21 trận, ông đưa đội bóng từ hạng 10 lên hạng 3 giải VĐQG Liberia. Dưới thời Lopez, Fassel thắng 15/21 trận, giữ sạch lưới 15 trận, ghi 31 bàn, chỉ lọt lưới 8 bàn.

HLV Lopez sau đó không tiếp tục cuộc phiêu lưu ở châu Phi, mà trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Hiện nhà cầm quân người Ý đang ở TP.HCM.

HLV Fabio Lopez sinh năm 1973, từng có nhiều năm làm bóng đá tại Ý, trên cả cương vị HLV, trợ lý huấn luyện và tuyển trạch viên, trong đó có 4 năm "săn đầu người" cho CLB Atalanta (2003 - 2005) và Fiorentina (2005 - 2007).

Trước khi đến Việt Nam, HLV Lopez cũng từng làm việc tại nhiều nước châu Á, trong đó có Ả Rập Xê Út hay Bangladesh.