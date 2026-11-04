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    Lịch thi đấu U.23 Việt Nam đấu U.23 Thái Lan giờ đẹp, vé rẻ nhất 200.000 đồng: Mua ở đâu?

    Hồng Nam
    Hồng Nam
    Các mệnh giá vé xem giải giao hữu quốc tế 2026 tại sân Pleiku (Gia Lai) của U.23 Việt Nam gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

    Vé xem U.23 Việt Nam mua ở đâu, có giá bao nhiêu?

    U.23 Việt Nam chuẩn bị hội quân hướng tới giải giao hữu quốc tế 2026 tại Gia Lai, nơi thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh lần lượt chạm trán U.23 Thái Lan (19 giờ ngày 10.11), U.23 Singapore (19 giờ ngày 12.11) và U.23 Qatar (19 giờ ngày 14.11). 

    Ông Đinh Hồng Vinh cùng HLV Kim Sang-sik cũng chốt xong danh sách U.23 Việt Nam tham gia sân chơi này. 

    Lực lượng tập trung có 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng các cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

    Lịch thi đấu U.23 Việt Nam: Đấu Thái Lan giờ đẹp, vé rẻ nhất 200.000 đồng - Ảnh 1.

    Các mệnh giá vé xem U.23 Việt Nam

    ẢNH: VFF

    Đồng thời, U.23 Việt Nam có 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng đội tuyển Việt Nam. Đây là lực lượng Việt kiều đông đảo nhất mà U.23 Việt Nam từng có cho một giải đấu chính thức. Trải nghiệm tại Gia Lai sẽ rất cần thiết với những cầu thủ đang ở độ tuổi U.23, tạo thêm điều kiện để họ tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển.

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng công bố 3 mệnh giá vé xem U.23 Việt Nam, gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được bán trực tiếp tại quầy vé đặt tại cổng A1 sân Pleiku Arena (22 đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), từ 8 giờ 30 ngày 6.11 đến 19 giờ ngày 14.11, hoặc đến khi hết vé.

    Lịch thi đấu U.23 Việt Nam: Đấu Thái Lan giờ đẹp, vé rẻ nhất 200.000 đồng - Ảnh 2.

    Williams Minh Hoàng có lần đầu khoác áo U.23 Việt Nam

    ẢNH: NGỌC LINH

    Lứa U.23 kế cận, với các tài năng chủ yếu sinh từ năm 2005 đến 2007, sẽ bước tới năm 2027 với nhiều mục tiêu lớn: bảo vệ ngôi vương U.23 Đông Nam Á và SEA Games 34, bên cạnh vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2028 hứa hẹn khắc nghiệt do các đội châu Á chắc chắn sử dụng đội hình tốt nhất.

    Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chia sẻ: "Giải đấu được kỳ vọng đưa đội U.23 Việt Nam cùng giải đấu quốc tế đến gần gũi hơn với bà con Gia Lai, địa bàn lân cận cũng như cả nước. Không chỉ có Việt Nam, các đội bóng quốc tế như Thái Lan, Singapore, Qatar hiểu rõ tính chất giải đấu trong việc chuẩn bị lực lượng, nên tính chất giải đấu sẽ rất hấp dẫn".

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