U.23 Thái Lan kỳ vọng những 'người hùng' ASIAD tại Gia Lai VTV Cup: Đại chiến U.23 Việt Nam ngày nào?

Trong lực lượng U.23 Thái Lan hiện tại, Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah được đánh giá là 2 cái tên nổi bật sau màn trình diễn tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026. Ở trận ra quân môn bóng đá nam gặp U.23 Kyrgyzstan ngày 16.9, U.23 Thái Lan đã tạo nên một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất của giải đấu. Bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, đội bóng xứ chùa vàng vẫn kiên trì tổ chức tấn công và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Người mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của U.23 Thái Lan là tiền đạo Jehhanafee Mamah với pha lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 55. Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất trận đấu chính là Paripan Wongsa. Được tung vào sân trong hiệp 2, chân sút này liên tiếp ghi 2 bàn ở các phút 69 và 73, ấn định chiến thắng đầy cảm xúc cho đội bóng Đông Nam Á.

Tiền đạo Thái Lan Paripan Wongsa (19) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Kyrgyzstan ở lượt ra quân bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 ngày 16.9 ẢNH: THAILANDNT

Màn trình diễn đó cho thấy khả năng tạo đột biến và giá trị của những phương án nhân sự từ băng ghế dự bị trong đội hình U.23 Thái Lan. Đáng chú ý, cả Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah đều góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký tham dự Gia Lai VTV Cup 2026.

Danh sách 23 cầu thủ U.23 Thái Lan tham dự giải U.23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 1. Supanut Sudathip; 2. Tanakrit Lomnak; 3. Eakaphat Jaenoduang; 4. Wanthawayawut Nuchkasae; 5. Ratthathammanun Deeying; 6. Tontawan Puntamunee; 7. Sirassawut Wongruankham; 8. Jiradet Taichankong; 9. Sphon Noiwong; 10. Atithuch Chankar; 11. Chaiyasit Popoon; 12. Peeranan Buakai; 13. Paripan Wongsa; 14. Parinya Wongsa; 15. Pakawat Taengoakson; 16. Runphis et Phuthummee; 17. Jehhanafee Mamah; 18. Worawut Noisri; 19. Siradanai Phosri; 20. Soffan Sanron; 21. Phongsakon Sangkasopha; 22. Jittipat Wasungnoen; 23. Suwannaphum Ngernluang.



