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    U.23 Thái Lan kỳ vọng những 'người hùng' ASIAD tại Gia Lai VTV Cup: Đại chiến U.23 Việt Nam ngày nào?

    Nghi Thạo
    Nghi Thạo
    Sự góp mặt của U.23 Thái Lan tại giải bóng đá giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn. Đội bóng xứ chùa vàng hiện sở hữu nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn tại các đấu trường quốc tế.

    Trong lực lượng U.23 Thái Lan hiện tại, Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah được đánh giá là 2 cái tên nổi bật sau màn trình diễn tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026. Ở trận ra quân môn bóng đá nam gặp U.23 Kyrgyzstan ngày 16.9, U.23 Thái Lan đã tạo nên một trong những màn ngược dòng ấn tượng nhất của giải đấu. Bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, đội bóng xứ chùa vàng vẫn kiên trì tổ chức tấn công và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

    Người mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của U.23 Thái Lan là tiền đạo Jehhanafee Mamah với pha lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 55. Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất trận đấu chính là Paripan Wongsa. Được tung vào sân trong hiệp 2, chân sút này liên tiếp ghi 2 bàn ở các phút 69 và 73, ấn định chiến thắng đầy cảm xúc cho đội bóng Đông Nam Á.

    U.23 Thái Lan kỳ vọng những 'người hùng' ASIAD tại Gia Lai VTV Cup: Đại chiến U.23 Việt Nam ngày nào?- Ảnh 1.

    Tiền đạo Thái Lan Paripan Wongsa (19) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Kyrgyzstan ở lượt ra quân bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 ngày 16.9

    ẢNH: THAILANDNT

    Màn trình diễn đó cho thấy khả năng tạo đột biến và giá trị của những phương án nhân sự từ băng ghế dự bị trong đội hình U.23 Thái Lan. Đáng chú ý, cả Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah đều góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký tham dự Gia Lai VTV Cup 2026.

    Bên cạnh 2 gương mặt kể trên, tiền đạo Worawut Noisri cũng là nhân tố đáng chú ý. Cầu thủ sinh năm 2005 từng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của U.23 Thái Lan trước U.23 Hồng Kông tại vòng bảng ASIAD 2026. Với kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ U.23, Worawut được kỳ vọng sẽ mang đến thêm những phương án cho hàng công của đội bóng xứ chùa vàng.

    Ở hàng phòng ngự, U.23 Thái Lan cũng có những gương mặt từng được trao cơ hội tại các giải đấu cấp châu lục, trong đó có Sirassawut Wongruankham. Thủ môn sinh năm 2005 là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong danh sách đăng ký của đội bóng trẻ xứ chùa vàng tại Gia Lai VTV Cup 2026.

    Theo lịch thi đấu, U.23 Thái Lan sẽ mở màn giải bằng cuộc đối đầu với đội chủ nhà U.23 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 10.11. Sau đó, đội bóng xứ chùa vàng lần lượt gặp U.23 Qatar lúc 15 giờ ngày 12.11 và U.23 Singapore lúc 15 giờ ngày 14.11. Đặc biệt, trận khai mạc với U.23 Việt Nam hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, khi hai đội bóng vốn có nhiều duyên nợ ở các cấp độ đội tuyển tiếp tục có dịp so tài trên sân Pleiku.

    Danh sách 23 cầu thủ U.23 Thái Lan tham dự giải U.23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026

    1. Supanut Sudathip; 2. Tanakrit Lomnak; 3. Eakaphat Jaenoduang; 4. Wanthawayawut Nuchkasae; 5. Ratthathammanun Deeying; 6. Tontawan Puntamunee; 7. Sirassawut Wongruankham; 8. Jiradet Taichankong; 9. Sphon Noiwong; 10. Atithuch Chankar; 11. Chaiyasit Popoon; 12. Peeranan Buakai; 13. Paripan Wongsa; 14. Parinya Wongsa; 15. Pakawat Taengoakson; 16. Runphis et Phuthummee; 17. Jehhanafee Mamah; 18. Worawut Noisri; 19. Siradanai Phosri; 20. Soffan Sanron; 21. Phongsakon Sangkasopha; 22. Jittipat Wasungnoen; 23. Suwannaphum Ngernluang.


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