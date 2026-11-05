Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi táo bạo và thăng hoa với dòng máu trẻ

Đội tuyển Việt Nam tươi trẻ của thầy Kim

Lần hội quân tháng 11 này là đợt tập trung đội tuyển Việt Nam đặc biệt nhất trong suốt 2 năm HLV Kim Sang-sik nắm quyền.

Chiến lược gia Hàn Quốc không gọi tên nhiều ngôi sao, như Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh, Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Xuân Mạnh, Tài Lộc hay Thành Long. Một nửa đội hình vô địch ASEAN Cup 2026 lùi lại, để nhường chỗ cho thế hệ tương lai.

Đó là nơi Thanh Nhàn, Minh Phúc (Công an Nhân dân), Quốc Cường, Nhật Minh (Công an TP.HCM), Quang Vinh (SLNA), Lê Phát (Ninh Bình), Trung Kiên (HAGL)... bước lên từ ngưỡng cửa U.23 để tự kiếm tìm cơ hội trong cuộc cải tổ đội tuyển Việt Nam. Với 8 nhân tố U.23, đây là đội tuyển quốc gia trẻ nhất ông Kim từng triệu tập. Trong đó, Quang Vinh hay Lê Phát đều là "chiếu mới", được sàng lọc nhờ phong độ ấn tượng tại V-League.

Danh sách đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Những tân binh dù đã qua ngưỡng U.23, nhưng vẫn được lên tuyển nhờ thể hiện tốt, có thể kể đến ngoại binh nhập tịch Olaha Mạnh Đức (Công an TP.HCM), Việt kiều Lương Chí Khải (Thể Công Viettel), bên cạnh sự trở lại của Ngọc Sơn (Nam Định) và Văn Tùng (Hà Nội). Dàn trụ cột từng chinh chiến tại hai giải Đông Nam Á gần nhất chỉ còn sót lại Lê Giang Patrik, Hai Long, Thành Chung, Đình Bắc và Tiến Anh.

Có ba lý do để HLV Kim Sang-sik tiến thành cuộc thanh lọc diện rộng. Thứ nhất, cả 2 trận của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 đều là giao hữu, khác với những đợt tập trung trước đây, khi học trò ông Kim "đan cài" 1 trận giao hữu, 1 trận chính thức (hoặc cả 2 trận đều là chính thức). Nhờ vậy, chiến lược gia Hàn Quốc có thể toàn tâm thử nghiệm con người và lối chơi.

Thứ hai, việc Asian Cup 2027 bị hoãn 1 năm mang tới thời cơ vàng để ông Kim thay đổi. Giải đấu chính thức gần nhất trước mắt Đình Bắc cùng đồng đội là vòng loại World Cup 2030, diễn ra từ tháng 9.2027. Đồng nghĩa, ông Kim có 3 đợt tập trung trước mắt trong khuôn khổ FIFA Days (tháng 11, tháng 3.2027 và tháng 6.2027) để thoải mái xây dựng lối chơi mà không vấp phải áp lực thành tích.

Sau cùng, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy cuộc cải tổ nằm ở chính vấn đề nội tại của đội tuyển. Lực lượng chủ chốt trong tay ông Kim đã luống tuổi, đặc biệt là ở hàng công.

Đình Bắc (áo đỏ) là hạt nhân của hiện tại và tương lai ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại World Cup và Asian Cup khi Quang Hải, Xuân Son, Thành Chung 30 tuổi, Hoàng Đức 29 tuổi, Lê Giang Patrik 35 tuổi, Tài Lộc và Hoàng Hên đều 33 tuổi, hay đạt độ chín như Hai Long, Tiến Anh, Việt Anh khi ấy cũng đã 27, 28 tuổi.

Kinh nghiệm là điều cần thiết, nhưng ở sân chơi châu Á ngày càng khắc nghiệt, đòi hỏi cường độ cao và nặng về tranh đấu cơ bắp (nhiều nước theo đuổi chính sách nhập tịch), sự tươi mới và trẻ trung là điều cần thiết để đội tuyển Việt Nam không tụt lại.

Giá trị của niềm tin

Lần gần nhất đạt thành tựu tại Asian Cup (lọt vào tứ kết năm 2019), đội tuyển Việt Nam đã trình làng sức trẻ nhờ nền móng lứa U.23 đoạt ngôi á quân châu Á 2018 đan xen lứa đàn anh kinh nghiệm, cùng lối chơi ban bật đẹp mắt, lôi cuốn.

Thành quả ấy đến không chỉ sau một đêm. HLV Park Hang-seo đã đôn lứa trẻ lên tuyển và nhào nặn suốt một năm, trải qua nhiều đợt kiểm tra kỹ lưỡng để chắt lọc tinh hoa. Nhờ được dũng cảm đặt niềm tin, bao dung với thất bại và kiên nhẫn trao cơ hội, thế hệ vàng của đội tuyển Việt Nam đã đá sòng phẳng với Nhật Bản, Jordan và Iraq.

Tất nhiên, công thức thành công 7 năm trước chưa chắc đúng với hiện tại, nhưng nguyên tắc thì không đổi. Để nhào nặn nên tập thể thiện chiến, ông Kim cần cả ba thứ mà tiền bối Park Hang-seo đã có: dũng cảm, kiên nhẫn và bao dung.

HLV Kim Sang-sik mở cửa với người trẻ ẢNH: NGỌC LINH

Lứa U.23 đã chứng minh bản thân xứng đáng với niềm tin. Thế hệ của ông Kim vô địch U.23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33 và hạng ba U.23 châu Á. Đó không phải thế hệ nảy mầm từ "hư vô". Nhật Minh, Trung Kiên... đã bước qua quá trình tích lũy ở giải trẻ, có dấu ấn bước đầu ở V-League và xứng đáng được mặc chiếc áo rộng hơn. Đồng thời, trên hành trình thắng 15 trận liên tục từ Đông Nam Á đến châu Á, thế hệ U.23 của ông Kim cũng chơi tấn công và pressing hiện đại, sòng phẳng với mọi đội bóng mạnh ở châu Á.

Đây cũng là hướng đi phù hợp cho đội tuyển quốc gia. Tấn công mạnh hơn, kiểm soát tốt hơn... là những gì đội tuyển Việt Nam cần để vươn mình. Với dòng máu trẻ, thầy trò ông Kim sẽ tiến xa.