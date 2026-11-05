Asian Cup bị hoãn, báo Hàn Quốc nói điều bất ngờ về tương lai HLV Kim Sang-sik tại Việt Nam

Tờ FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc ngày 4.11 có bài viết phân tích những hệ lụy từ quyết định hoãn Asian Cup 2027, đồng thời nhấn mạnh tương lai của HLV Kim Sang-sik đang trở thành dấu hỏi lớn. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhà cầm quân đồng hương có thể không còn gắn bó với đội tuyển Việt Nam đến thời điểm giải đấu diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út sẽ được chuyển từ thời gian dự kiến 7.1 - 5.2.2027 sang ngày 23.12.2027 - 21.1.2028. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo những khó khăn về hậu cần và đi lại.

FourFourTwo phân tích: “Sự thay đổi khiến nhiều liên đoàn bóng đá phải tính toán lại kế hoạch nhân sự, đặc biệt là những đội tuyển đã xây dựng hợp đồng với HLV trưởng dựa trên thời điểm kết thúc Asian Cup 2027. Tại Việt Nam, vấn đề càng đáng chú ý bởi hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik sẽ hết hạn vào tháng 2.2027, tức sớm hơn khoảng 10 tháng so với thời điểm Asian Cup diễn ra theo lịch mới”.

HLV Kim Sang-sik hiện vẫn chưa gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo FourFourTwo, HLV Kim Sang-sik ký hợp đồng hai năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 5.2024. Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam, ông Kim đã đáp ứng các điều kiện để được gia hạn hợp đồng, trong đó có những thành tích đáng chú ý tại ASEAN Cup và các giải đấu cấp độ khu vực.

FourFourTwo nhận định: “Ban đầu, HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, việc giải đấu bị hoãn khiến kế hoạch này không còn chắc chắn. Nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn, ông Kim có thể kết thúc nhiệm kỳ trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào sân chơi lớn nhất châu lục”.

FourFourTwo dự đoán: "Đến thời điểm hiện tại, tương lai của ông Kim Sang-sik vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, VFF nhiều khả năng sẽ tiếp tục đàm phán với HLV Kim Sang-sik sau Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 10, dự kiến diễn ra vào tháng 1.2027".

FourFourTwo đánh giá, không chỉ Việt Nam, nhiều đội tuyển khác tại châu Á cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi Asian Cup 2027 bị hoãn. Hợp đồng của HLV trưởng đội tuyển Iraq Graham Arnold dự kiến kết thúc ngày 20.2.2027, trong khi HLV Georgios Donis của Ả Rập Xê Út cũng có thời hạn hợp đồng đến tháng 7.2027. Ngoài ra, các đội tuyển như Singapore, Jordan, Kuwait, Uzbekistan, Syria và Qatar cũng được nhắc đến trong nhóm chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi lịch thi đấu.

Nhật Bản và Úc cũng phải tính toán lại kế hoạch nhân sự. Đặc biệt, Nhật Bản từng dự kiến HLV Hajime Moriyasu kết thúc nhiệm vụ sau Asian Cup 2027 để nhường vị trí cho HLV Ko Oiwa. Việc giải đấu bị lùi lịch khiến thời điểm chuyển giao này trở nên khó xác định.

Ông Kim Sang-sik gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2024 và giành nhiều thành tích nổi bật ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik vẫn còn bài toán khác

FourFourTwo nhận xét, bên cạnh câu chuyện hợp đồng, HLV Kim Sang-sik còn đối mặt với một bài toán chuyên môn khác. Asian Cup 2027 sau khi điều chỉnh lịch sẽ diễn ra trùng với VCK U.23 châu Á 2028 tại Nhật Bản (từ ngày 4 đến 22.1.2028). Hai giải đấu chồng lấn trong 18 ngày, trong khi ông Kim hiện đảm nhiệm vai trò HLV trưởng cả đội tuyển quốc gia lẫn U.23 Việt Nam.

Điều này buộc VFF phải tính toán phương án phân công nhân sự nếu muốn đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho cả hai đội tuyển. Việc một HLV trực tiếp chỉ đạo hai đội cùng lúc ở hai giải đấu lớn gần như không khả thi.

FourFourTwo kết luận: “Dù vậy, việc Asian Cup bị hoãn cũng mang đến một số thuận lợi cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển có thêm thời gian để các cầu thủ chấn thương hồi phục, đồng thời mở ra cơ hội bổ sung những nhân tố mới, trong đó có các cầu thủ đang hoàn tất thủ tục nhập tịch và chờ đủ điều kiện thi đấu theo quy định của FIFA”.