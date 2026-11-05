Đội tuyển Việt Nam điều chỉnh chiến lược

Thay đổi để thích ứng

Ngày 3.11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 từ ngày 7.1 - 5.2.2027 sang ngày 23.12.2027 - 21.1.2028. Sự thay đổi này khiến kế hoạch của các đội tuyển ở châu Á, trong đó có VN, phải điều chỉnh theo. Thay vì bước vào guồng chuẩn bị gấp rút cho Asian Cup (đáng lẽ chỉ sau khoảng 2 tháng nữa), đội tuyển VN có thêm gần một năm để thử nghiệm, xây dựng lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Ba đợt FIFA Days vào tháng 11.2026, tháng 3 và tháng 6.2027 sẽ là những cột mốc quan trọng để ban huấn luyện đánh giá nhân sự, tìm kiếm phương án chiến thuật và định hình bộ khung mới.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển VN sẽ bắt đầu hành trình vòng loại thứ hai World Cup 2030 với 6 lượt trận trong các tháng 9, 10, 11.2027 và tháng 3.2028, xen giữa là Asian Cup 2027. Đây là lịch trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi đội tuyển không chỉ cần đạt điểm rơi phong độ tại một giải đấu mà còn phải duy trì sức cạnh tranh xuyên suốt một chu kỳ thi đấu dài. Những điều chỉnh đã phần nào được thể hiện trong danh sách triệu tập tháng 11.2026. HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, đặc biệt là những cầu thủ từng cùng U.23 VN giành HCĐ VCK U.23 châu Á 2026. Dù một số trụ cột như Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Mạnh đang gặp vấn đề sức khỏe, việc có tới 10 cầu thủ sinh năm 2003 trở về sau trong danh sách cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chủ động mở rộng diện lựa chọn.

Lý Đức (trái) và Thanh Nhàn, 2 trụ cột của U.23 VN được gọi lên đội tuyển VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, ông Kim cũng thể hiện sự linh hoạt hơn trong chính sách nhân sự khi trao cơ hội cho những cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất. Đây có thể xem là tín hiệu cho thấy đội tuyển đang hướng đến một cuộc cạnh tranh rộng mở, thay vì chỉ dựa vào bộ khung quen thuộc. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Việc Asian Cup thay đổi thời gian tổ chức là tình huống ngoài mong muốn, bóng đá VN cần tận dụng giai đoạn này để chuẩn bị đồng bộ cho cả Asian Cup 2027 lẫn vòng loại World Cup 2030. Bên cạnh đó, Đại hội VFF vào tháng 1.2027 cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng nhân sự và định hướng phát triển phù hợp cho chu kỳ 2027 - 2031".

Cơ hội vàng để trẻ hóa

Xét trên nhiều khía cạnh, việc Asian Cup lùi lịch không hẳn là bất lợi với đội tuyển VN. Ngược lại, khoảng thời gian được nới rộng có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề về lực lượng vốn chưa kịp khắc phục. Xuân Son, Hoàng Hên, Duy Mạnh, Tiến Dũng có thêm thời gian hồi phục, tìm lại phong độ. Đình Bắc bị treo giò 2 trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2030 (nhận thẻ đỏ ở trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026), thay vì vắng mặt trong những trận đấu đầu tiên của Asian Cup theo lịch cũ. Ngoài ra, khoảng thời gian chuẩn bị dài hơn sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ Việt kiều, ngoại binh có cơ hội hoàn tất thủ tục nhập tịch, bổ sung thêm những lựa chọn chất lượng.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng quãng thời gian này đặc biệt thuận lợi để ban huấn luyện mạnh dạn trẻ hóa đội tuyển. Việc V-League duy trì thi đấu liên tục, không phải ngắt quãng dài cũng giúp cầu thủ có điều kiện tích lũy phong độ và duy trì nhịp thi đấu. Điều quan trọng là HLV Kim Sang-sik cần sử dụng hiệu quả các trận giao hữu (gặp Đài Loan vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17.11) để sàng lọc lực lượng, thử nghiệm những nhân tố mới. Một đội tuyển có chiều sâu, sự cạnh tranh lành mạnh và nhiều phương án chiến thuật sẽ là nền tảng cần thiết cho hành trình dài phía trước.

Asian Cup 2027 lùi lịch không làm thay đổi những mục tiêu lớn của bóng đá VN, mà mở ra một cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho một giải đấu, đội tuyển có cơ hội xây dựng lực lượng cho cả một chu kỳ. Nếu tận dụng tốt quãng thời gian gần một năm phía trước, đội tuyển VN hoàn toàn có thể bước vào Asian Cup và vòng loại World Cup 2030 với diện mạo mới, lực lượng sung mãn và sự chuẩn bị chủ động hơn.