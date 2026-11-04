Asian Cup 2027 hoãn 1 năm, đội tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự

P HÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG

Trong thông cáo báo chí chính thức, AFC cho biết: "Quyết định điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027 được thông qua trong bối cảnh tình hình khu vực xuất hiện những diễn biến đặc biệt. Những diễn biến này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức và khả năng triển khai giải đấu theo kế hoạch ban đầu. Vì vậy, việc hoãn giải là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả… Lịch thi đấu mới sẽ được trình lên FIFA để xem xét và phê duyệt".

Kịch bản giải đấu lớn nhất châu Á phải dời lịch là điều tất yếu và đã được giới truyền thông Ả Rập dự đoán gần đây. Thông báo điều chỉnh lịch thi đấu này chỉ đến sớm hơn dự kiến, khi trước đó nhiều trang báo Tây Á đều đưa tin rằng số phận của VCK Asian Cup 2027 chỉ được định đoạt vào thời điểm giữa hoặc cuối tháng 11.

Olaha Mạnh Đức lần đầu được triệu tập lên đội tuyển VN ẢNH: DUY ANH

Ngoài đảm bảo an toàn cho các bên liên quan, việc điều chỉnh lịch thi đấu VCK Asian Cup 2027 cũng phù hợp với định hướng tương lai của AFC. Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á đã thông qua quyết định tổ chức VCK Asian Cup vào các năm chẵn. Thay đổi này nhằm đồng bộ hóa lịch thi đấu của AFC với lịch bóng đá quốc tế. Do đó, việc kỳ giải sắp tới được chuyển sang tổ chức trong giai đoạn cuối năm 2027 và đầu năm 2028 trên thực tế không gây ảnh hưởng đến lịch trình của giải đấu kế tiếp vào năm 2032.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều lo ngại về lịch thi đấu mới của VCK Asian Cup 2027 sẽ chồng chéo các giải quan trọng khác. Trang UAE Sport News phân tích: "Việc AFC quyết định dời thời điểm tổ chức VCK Asian Cup 2027 chắc chắn gây ảnh hưởng rất lớn đến lịch thi đấu các giải quốc nội của bóng đá châu Á. Chưa hết, thời điểm diễn ra Asian Cup 2027 theo lịch mới cũng là thời điểm các vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á tranh tài. Vì vậy, đây sẽ là thử thách lớn cho AFC".

Đội tuyển VN tìm thêm nhân tài

Việc điều chỉnh lịch thi đấu của VCK Asian Cup 2027 phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển VN. Tuy nhiên, quỹ thời gian chuẩn bị được kéo dài sẽ tạo cơ hội để HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu nhằm giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình để hướng đến các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn sắp tới.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 9.11. Danh sách hội quân của đội tuyển VN có nhiều biến động. Những cầu thủ quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải… không góp mặt. Trong khi đó, những cái tên mới mẻ được gọi là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải, hậu vệ cánh Nguyễn Ngọc Sơn, chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt lứa U.23 ở thời điểm hiện tại cũng được ông Kim trao cơ hội thử sức gồm: Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Phạm Lý Đức, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Nhật Minh.

Đội tuyển VN sẽ tranh tài tại giải giao hữu quốc tế sắp tới diễn ra trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình). Đội bóng của HLV Kim Sang-sik lần lượt chạm trán Đài Loan (lúc 19 giờ ngày 11.11) và Kyrgyzstan (lúc 19 giờ ngày 17.11). Tuy nhiên, những trận giao hữu cọ xát trong giai đoạn cuối tháng 12.2026 và đầu tháng 1.2027 khả năng sẽ bị hủy bỏ. Trước đó, để chạy đà cho VCK Asian Cup 2027 (theo lịch thi đấu cũ), đội tuyển VN đã có kế hoạch "thử lửa" với 2 đối thủ mạnh là Nhật Bản và Qatar.