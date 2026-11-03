VFF nói gì khi AFC thay đổi thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027?

Theo thông báo của AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương (LOC) và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF).

Trước diễn biến này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận định: "Việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới".

Đội tuyển Việt Nam vẫn đá 2 trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11 ẢNH: NGỌC LINH

Như đã thông tin, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8.11, trước khi tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17.11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan.