Khách Việt dẫn đầu châu Á về sử dụng AI khi đi du lịch

Ngày 4.11, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố Báo cáo Xu hướng du lịch châu Á 2027 (2027 Asia Travel Pulse), cho thấy AI đang ngày càng tác động đến cách du khách Việt lựa chọn điểm đến, tìm kiếm dịch vụ và lên lịch trình cho các chuyến đi.

Theo khảo sát, 63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch du lịch trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 30% của năm 2025. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 11 thị trường tham gia khảo sát, đồng thời vượt mức trung bình 53% của khu vực châu Á. Đáng chú ý, 60% người Việt được hỏi cho biết sẽ sử dụng AI để lựa chọn các điểm đến tiềm năng, 59% dùng công cụ này xây dựng lịch trình và 52% sử dụng để so sánh giá khách sạn, chuyến bay. Ở hai tiêu chí lựa chọn điểm đến và so sánh dịch vụ, Việt Nam đều dẫn đầu các thị trường được khảo sát.

Không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, AI còn dần tham gia sâu hơn vào quá trình đặt dịch vụ. Có 19% du khách Việt cho biết tin tưởng trợ lý AI khi đặt phòng khách sạn, cao hơn gấp ba lần mức trung bình châu Á (6%). Tuy nhiên, xu hướng chung trong khu vực cho thấy du khách vẫn muốn giữ quyền quyết định, với 57% người được khảo sát thích tự đặt phòng khách sạn hơn là giao hoàn toàn cho AI.

Bên cạnh công nghệ, chi phí tiếp tục là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định du lịch. Tại Việt Nam, 35% người tham gia khảo sát cho biết chi phí thấp hơn sẽ khuyến khích họ đi du lịch nhiều hơn. Nếu không xét đến yếu tố giá cả, sở thích cá nhân (64%) và mạng xã hội (52%) là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn chuyến đi.

Du khách Việt dùng AI lên kế hoạch du lịch nhiều nhất châu Á ẢNH: LÊ NAM

Đặc biệt, xu hướng du lịch theo phim ảnh, âm nhạc và các sản phẩm văn hóa đại chúng cũng đang thu hút du khách Việt. Có 23% người được hỏi muốn đến những địa điểm từng xuất hiện trong phim ảnh, chương trình truyền hình hoặc các sản phẩm giải trí, tỷ lệ cao nhất trong 11 thị trường. Ngoài ra, 16% cho biết các sự kiện âm nhạc, lễ hội và thể thao là lý do thúc đẩy họ lên đường.

Yếu tố an toàn và sức khỏe cũng được 29% du khách Việt quan tâm khi cân nhắc chuyến đi. Trong khi đó, 13% có xu hướng lựa chọn hoạt động, điểm tham quan hoặc trải nghiệm yêu thích trước khi quyết định địa điểm nghỉ dưỡng.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định AI đang trở thành công cụ hữu ích giúp du khách khám phá điểm đến và lên kế hoạch hành trình. Tuy nhiên, các yếu tố thực tế như chi phí, an toàn và sở thích cá nhân vẫn giữ vai trò quan trọng trong quyết định du lịch. Báo cáo cũng chỉ ra xu hướng chung tại châu Á là du khách cân nhắc kỹ hơn về ngân sách, có xu hướng thực hiện ít chuyến đi hơn nhưng kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời ưu tiên những trải nghiệm tương xứng với số tiền bỏ ra.

Khảo sát được Agoda thực hiện từ tháng 9 đến tháng 10.2026 với 3.395 du khách tại 11 thị trường châu Á, gồm Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông và Đài Loan.