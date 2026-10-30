99% khách Việt thấy vui khi nghĩ đến du lịch, chưa đi đã háo hức

Ngày 29.10, Booking.com công bố Báo cáo Chỉ số Hạnh phúc khi Du lịch (Travel Happiness Index), dựa trên khảo sát hơn 10.000 người tại 10 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 1.013 du khách Việt Nam.

Kết quả cho thấy, 95% du khách Việt sẵn sàng thay đổi kế hoạch khi gặp tình huống ngoài dự kiến. Trong đó, 25% lựa chọn điểm đến khác có trải nghiệm tương tự, 22% điều chỉnh thời gian hoặc độ dài chuyến đi và 19% quyết định hoãn hành trình.

Khả năng thích ứng này thể hiện rõ trong bối cảnh du khách đối diện nhiều mối lo ngại như lạm phát (33%), thời tiết cực đoan (32%), rủi ro sức khỏe và vệ sinh (31%), tình hình tội phạm và bất ổn chính trị (cùng 28%).

Du khách Việt sẵn sàng đổi lịch, không bỏ chuyến ẢNH: LÊ NAM

Dù vậy, du lịch vẫn mang lại nhiều cảm xúc tích cực. Có đến 99% du khách Việt Nam gắn du lịch với niềm vui, 92% cho rằng việc có một chuyến đi để mong chờ giúp cải thiện tâm trạng, trong khi 71% cảm thấy sự háo hức trước kỳ nghỉ giúp họ vượt qua áp lực cuộc sống. Đáng chú ý, du khách Việt đang thay đổi cách đánh giá một chuyến đi đáng giá. Thay vì cố gắng tham quan thật nhiều địa điểm, họ ưu tiên những trải nghiệm gần gũi, có ý nghĩa và phù hợp với ngân sách.

Theo khảo sát, 77% du khách ưu tiên thưởng thức ẩm thực địa phương và các trải nghiệm ý nghĩa khác, 71% lựa chọn thời điểm hoặc điểm đến dựa trên chương trình ưu đãi. Đặc biệt, 74% sẵn sàng kéo dài kỳ nghỉ để có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Những yếu tố mang lại sự hài lòng gồm ngắm cảnh thiên nhiên (36%), thưởng thức món ăn ngon (28%) và dành thời gian bên người đồng hành (24%). Có đến 68% du khách cho rằng những chuyến đi cùng gia đình mang lại nhiều niềm vui nhất.

Xu hướng này cũng ảnh hưởng đến lựa chọn lưu trú, khi 32% du khách chọn nhà nghỉ dưỡng, căn hộ hoặc các hình thức lưu trú độc đáo để tối ưu chi phí. Tỷ lệ tương tự đánh giá những nơi lưu trú này giúp họ trải nghiệm đời sống địa phương chân thực hơn. Bên cạnh đó, có 88% du khách nhận định công cụ số giúp việc lên kế hoạch và đặt dịch vụ thuận tiện hơn, trong khi 93% cảm thấy an tâm khi đặt dịch vụ qua nền tảng uy tín.

Du khách Việt ưu tiên ẩm thực, trải nghiệm bản địa ẢNH: LÊ NAM

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định du lịch ngày nay không chỉ là hoạt động nghỉ ngơi mà còn được xem như khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ. Du khách Việt đang lên kế hoạch cẩn trọng hơn, chủ động tìm kiếm trải nghiệm bản địa và tối ưu giá trị chuyến đi. Đặc biệt, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động cho thấy nhu cầu khám phá vẫn được duy trì ngay cả khi điều kiện bên ngoài không thuận lợi.