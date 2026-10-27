Tạp chí Anh giới thiệu 'food tour Hà Nội' từ 4 giờ sáng

Tạp chí du lịch National Geographic Traveller (Anh) vừa giới thiệu hành trình khám phá ẩm thực sáng sớm tại Hà Nội qua bài viết Follow Hanoi's Breakfast Trail for a Feast Before Sunrise của tác giả Natasha Bazika. Thay vì tìm đến những nhà hàng nổi tiếng hay các địa điểm du lịch quen thuộc, tác giả lựa chọn theo chân một đầu bếp địa phương, bắt đầu chuyến khám phá từ khoảng 4 giờ sáng.

Điểm dừng chân đầu tiên là khu vực ngõ Đồng Xuân, những hàng quán ở đây đã bắt đầu nhóm bếp, chuẩn bị nước dùng và sơ chế nguyên liệu khi nhiều nơi ở thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Không khí buôn bán nhộn nhịp, tiếng trò chuyện của tiểu thương cùng hương thơm từ những nồi nước dùng đang sôi tạo nên một Hà Nội rất khác so với hình ảnh thường thấy vào ban ngày.

Tiếp đó, du khách được đưa đến chợ đầu mối Long Biên, quan sát khung cảnh hàng hoá, rau củ, trái cây, thịt cá… liên tục được vận chuyển, phân loại để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn trên khắp thành phố. Không chỉ quan sát hoạt động giao thương, du khách còn được tìm hiểu cách người Việt lựa chọn và sử dụng các loại rau gia vị, một trong những yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng của ẩm thực Hà Nội.

Các món ăn sáng quen thuộc với người Hà Nội buổi sáng ẢNH: LÊ NAM

Sau khi khám phá những khu chợ đầu mối, hành trình tiếp tục đưa du khách đến các hàng quán nhỏ bình dân, được người địa phương thường xuyên ghé ăn sáng.

Trong đó, bánh cuốn nóng với lớp bánh mỏng mềm, nhân thịt và mộc nhĩ là một trong những món ăn được giới thiệu. Bên cạnh đó là bún chả với thịt nướng trên than hồng, ăn kèm bún tươi, rau thơm và nước chấm chua ngọt.

Phở bò, món ăn đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Việt Nam, tiếp tục là điểm nhấn trong hành trình. Nước dùng đậm đà, thịt bò cùng các loại gia vị truyền thống tạo nên hương vị đặc trưng được nhiều du khách quốc tế yêu thích.

Ngoài những món ăn quen thuộc, tác giả còn giới thiệu chả mực chiên, xôi thập cẩm, bún mọc và cà phê trứng lạnh. Sự đa dạng này cho thấy chỉ trong một buổi sáng, du khách đã có thể thưởng thức nhiều hương vị khác nhau của ẩm thực thủ đô.

Khách nước ngoài xếp hàng ăn phở Bát Đàn trên phố cổ Hà Nội ẢNH: LÊ NAM

Thời tiết vào thu dễ chịu, du khách thích thú trải nghiệm ẩm thực Thủ đô ẢNH: LÊ NAM

Điểm hấp dẫn của chuyến đi không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở không gian thưởng thức. Những quán ăn gia đình nhỏ, vài chiếc ghế nhựa bên vỉa hè hay cảnh người dân ngồi ăn sáng trước khi bắt đầu ngày làm việc mang đến trải nghiệm gần gũi với đời sống bản địa.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, khi thành phố bước vào nhịp sinh hoạt ban ngày, nhiều sạp hàng tại chợ đã thu dọn. Khung cảnh buôn bán tấp nập trước bình minh dần nhường chỗ cho những con phố quen thuộc.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, những hành trình khám phá ẩm thực gắn với đời sống địa phương có thể góp phần tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt. Thay vì chỉ thưởng thức đặc sản, du khách còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa, hoạt động giao thương và câu chuyện sinh kế phía sau mỗi món ăn. Việc phát triển những tour trải nghiệm chuyên sâu như vậy cũng mở ra cơ hội để Hà Nội đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác giá trị của chợ truyền thống và quảng bá ẩm thực Việt Nam đến du khách quốc tế.