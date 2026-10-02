Malaysia muốn trở thành 'điểm đến của concert' để hút khách trẻ

Malaysia đang đẩy mạnh chiến lược thu hút khách quốc tế bằng những sự kiện diễn ra quanh năm, trong đó concert của các nghệ sĩ quốc tế được xem là sản phẩm có khả năng tạo thêm động lực cho khách trẻ lên đường.

Thông tin được đại diện Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) chia sẻ tại workshop "Khám phá Malaysia - Trải nghiệm như mơ", tổ chức tại TP.HCM sáng 2.10.

Theo bà Đỗ Phan Vĩnh Hải, Trưởng phòng Marketing, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam, trong khuôn khổ Visit Malaysia 2026-2027, nước này không muốn du khách chỉ đến tham quan những điểm quen thuộc mà kỳ vọng họ có thể kết hợp chuyến đi với các lễ hội, sự kiện thể thao, giải trí và âm nhạc.

"Malaysia đang trở thành điểm đến dành cho concert", bà Hải cho biết, đồng thời nhận định lợi thế của thị trường này là chi phí vé máy bay, khách sạn tương đối thuận lợi và ngày càng có nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn Malaysia làm điểm dừng trong các chuyến lưu diễn.

Tourism Malaysia giới thiệu chuỗi concert và sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026-2027 nhằm thu hút du khách ẢNH: LÊ NAM

Tại sự kiện, Tourism Malaysia giới thiệu một loạt chương trình âm nhạc quốc tế dự kiến diễn ra trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027 tại Kuala Lumpur, bên cạnh các sự kiện thể thao quy mô lớn. Theo cơ quan xúc tiến du lịch nước này, chuỗi hoạt động nhằm tạo thêm những "lý do để đi" ngoài các sản phẩm du lịch truyền thống.

Xu hướng du lịch đang thay đổi khi một bộ phận khách, đặc biệt là người trẻ, quyết định điểm đến dựa trên sự kiện mà họ muốn tham dự. Tourism Malaysia cho rằng đây cũng là cách làm mới trải nghiệm của nhóm khách đã từng đến nước này, thay vì lặp lại những hành trình Kuala Lumpur - Genting hay tham quan tháp đôi Petronas, khách có thể lựa chọn thời điểm chuyến đi dựa trên lịch concert, lễ hội hoặc giải thể thao diễn ra trong năm.

Tháp đôi Petronas, là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thủ đô Kuala Lumpur ẢNH: LÊ NAM

Một lợi thế để Malaysia khai thác dòng khách đi concert từ Việt Nam là mạng lưới hàng không khá dày. Theo số liệu Tourism Malaysia công bố tại workshop, hiện có hơn 190 chuyến bay mỗi tuần giữa Việt Nam và Malaysia, với tổng năng lực cung ứng khoảng 34.500 ghế. Các đường bay không chỉ xuất phát từ TP.HCM và Hà Nội mà còn kết nối một số điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Đà Lạt với Malaysia.

Bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP.HCM, đánh giá Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng của Malaysia. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tăng, kết nối hàng không thuận lợi được kỳ vọng tạo thêm dư địa để lượng khách giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

Việt Nam hiện nằm trong Top 15 thị trường nguồn của du lịch Malaysia. Theo Tourism Malaysia, cơ cấu khách Việt cũng ngày càng đa dạng, từ gia đình, khách trẻ đi tự túc, nhóm yêu ẩm thực, mua sắm đến khách golf, thể thao, MICE và khách yêu thích biển đảo.



