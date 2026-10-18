Khách Trung Quốc mê đắm thu Hà Nội, làng lụa Vạn Phúc

Thu Hà Nội "hớp hồn" du khách

Max và Nichole, 32 tuổi, hai nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Trung Quốc, lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam. Với lịch trình 3 ngày 2 đêm, cả hai dành thời gian tham quan những địa danh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá làng lụa Vạn Phúc trong tiết trời thu mát mẻ.

Max, người có khoảng 10 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung về thời trang, du lịch và phong cách sống trên các nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) và Douyin, cho biết Hà Nội mang đến cho anh nhiều cảm xúc ngay từ những ngày đầu. "Người dân ở đây rất thân thiện, thường xuyên mỉm cười, khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái và được chào đón. Hà Nội có những ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi, những hồ nước đẹp và đặc biệt là ẩm thực rất hấp dẫn. Chúng tôi thực sự thích đồ ăn Việt Nam", Max chia sẻ.

Hai du khách Trung Quốc thích thú tận hưởng tiết trời thu Hà Nội ẢNH: NVCC

Trong số những điểm dừng chân, làng lụa Vạn Phúc để lại ấn tượng đặc biệt khi hai du khách có cơ hội tìm hiểu một nghề thủ công truyền thống lâu đời của Hà Nội. Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc đã trải qua nhiều thay đổi, nếu trước đây người thợ dệt thủ công chỉ làm được khoảng 1 - 2 m lụa mỗi ngày thì việc ứng dụng máy móc hiện đại đã giúp năng suất tăng lên đáng kể. Điểm đặc biệt của lụa Vạn Phúc còn nằm ở kỹ thuật dệt hoa văn nổi và hoa văn chìm. Những họa tiết được tạo trực tiếp trên bề mặt vải, có thể thay đổi hiệu ứng theo ánh sáng và góc nhìn. Trước kia, người thợ thường nhuộm sợi trước khi dệt, nhưng hiện nay, nhiều cơ sở lựa chọn dệt lụa trắng rồi mới nhuộm màu để bảo đảm sự đồng đều trên toàn bộ sản phẩm.

Cả hai du khách tiếp tục ghé VỤN Art, một mô hình sáng tạo nghệ thuật và tạo việc làm cho người khuyết tật ngay tại làng Vạn Phúc. Ở đây, những mảnh vải vụn tưởng chừng bỏ đi được các nghệ nhân khuyết tật tận dụng để tạo thành tranh nghệ thuật, trang trí áo thun, túi xách và các sản phẩm lưu niệm. Du khách có thể trực tiếp quan sát quá trình làm việc, trò chuyện với những người thợ và tham gia workshop tự tay tạo ra sản phẩm từ vải vụn.

Chị Nichole, còn được biết đến với biệt danh Haha trên mạng xã hội Trung Quốc, cho hay trải nghiệm này khiến cô xúc động. Là một người mẹ, cô đặc biệt trân trọng những hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. "Điều khiến tôi nhớ nhất chính là nụ cười của mọi người tại VỤN Art. Nụ cười của họ rất ấm áp, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực. Đó là những hình ảnh đẹp mà tôi sẽ mang theo sau chuyến đi", Nico nói.

Những nghệ nhân của làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Hà Nội ẢNH: LN

Du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững

Anh Lê Việt Cường, nhà sáng lập VỤN Art, cho biết mong muốn tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật là lý do khiến anh kiên trì phát triển mô hình này trong nhiều năm. "Khi còn trẻ, tôi từng đi xin việc nhưng gần như mọi cánh cửa đều đóng lại trước mắt mình. Vì vậy, khi thành lập VỤN Art, tôi muốn tạo ra một nơi mà bất kỳ ai yêu thích công việc này, muốn học nghề và làm việc đều có thể đến. Điều duy nhất tôi mong muốn ở các bạn là tình yêu lao động", anh Cường chia sẻ. Người khuyết tật không chỉ cần sự giúp đỡ hay những đơn hàng mang tính ủng hộ. Điều quan trọng là tạo ra các sản phẩm có giá trị thực tế, có khả năng thương mại hóa để người lao động có thu nhập ổn định và tự chủ cuộc sống.

Việc kết hợp sản xuất thủ công với du lịch trải nghiệm đang mở ra cơ hội mới cho tổ chức. Mỗi đoàn khách đến tham quan, tham gia workshop hay mua sản phẩm không chỉ đóng góp vào doanh thu mà còn giúp câu chuyện về nghị lực sống và tinh thần lao động của người khuyết tật được lan tỏa rộng rãi hơn. "Du lịch giúp chúng tôi có thêm doanh thu, các bạn có thu nhập tốt hơn và cộng đồng có thêm sự thấu hiểu với người khuyết tật", anh Cường nói.

Xu hướng lưu trú kết hợp khám phá văn hoá địa phương được nhiều du khách quốc tế lựa chọn ẢNH: LÊ NAM

Theo "Báo cáo xu hướng khách hàng thân thiết" tại 8 thị trường do Marriott Bonvoy thực hiện, du khách Việt Nam có xu hướng ưu tiên trải nghiệm, mong muốn khám phá thế giới và tận hưởng những điều mới mẻ. Xu hướng này cũng được ghi nhận tại các thị trường có dân số trẻ như Ấn Độ và Indonesia.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Mabel Lee, Giám đốc Truyền thông của Marriott International, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cho biết, du khách ngày nay không chỉ muốn ghé thăm những địa danh nổi tiếng, chụp ảnh rồi trở về. Họ muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, con người và những cộng đồng tạo nên bản sắc riêng của điểm đến. "Trải nghiệm tại Hà Nội khiến tôi thực sự xúc động, bởi chúng tôi được chứng kiến những con người thật, những cuộc đời thật và cách một dự án cộng đồng tạo ra những thay đổi tích cực. Đó là những điều mà du khách khó có thể cảm nhận nếu chỉ đến một địa danh nổi tiếng, chụp ảnh rồi rời đi", bà Mabel Lee chia sẻ.

Du lịch cộng đồng tạo sinh kế cho người lao động yếu thế ở làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội ẢNH: LÊ NAM

Theo bà Mabel Lee, giá trị thực sự của du lịch không chỉ nằm ở cảnh đẹp hay những bức ảnh lưu niệm mà còn ở những ký ức, bài học và nguồn cảm hứng du khách mang về sau mỗi chuyến đi. Đây cũng là định hướng mà chương trình Good Travel cùng với Marriott Bonvoy đang theo đuổi khi mở rộng các trải nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với khoảng 3,95 triệu lượt, chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế, tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ. Lượng khách lớn từ thị trường Trung Quốc cho thấy dư địa để du lịch Việt Nam phát triển thêm các sản phẩm đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, tham quan di sản đến khám phá làng nghề và du lịch cộng đồng.