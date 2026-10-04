Việt Nam đón hơn 17,7 triệu khách quốc tế, đạt 71% mục tiêu năm

Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3.10, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,77 triệu lượt, tăng 16,1%.

Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Như vậy, trong 3 tháng cuối năm, Việt Nam cần đón thêm khoảng 7,3 triệu lượt khách để đạt kế hoạch. Hàng không tiếp tục là cửa ngõ chính đưa khách quốc tế đến Việt Nam, chiếm 83,2% tổng lượng khách. Khách đến bằng đường bộ chiếm 15,4%, trong khi đường biển chiếm 1,4%.

Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với khoảng 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt, chiếm 17,3%.

Đáng chú ý, Nga đã vươn lên vị trí thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt khách, đồng thời trở thành thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đài Loan (Trung Quốc) với 964.000 lượt, Mỹ 764.000 lượt, Campuchia 688.000 lượt, Nhật Bản 674.000 lượt, Philippines 523.000 lượt, Ấn Độ 505.000 lượt và Úc 485.000 lượt.

Khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại chợ Bến Thành. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Xét theo khu vực, châu Á vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với 74,5% tổng số khách quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực này chỉ đạt 7,6%, do một số thị trường Đông Bắc Á tăng chậm hoặc giảm. Khách Trung Quốc tăng 1,5%, Đài Loan tăng 4,1%, trong khi thị trường Hàn Quốc giảm 5,5% so với cùng kỳ.

Ngược lại, nhiều thị trường Đông Nam Á đang tăng mạnh. Philippines tăng 55,2%, Campuchia tăng 40,5%, Singapore tăng 29,8%, Indonesia tăng 25,5%, Malaysia tăng 18,1% và Thái Lan tăng 10,1%. Ấn Độ tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn khi lượng khách tăng 33%, trong khi thị trường Úc tăng 21%.

Khách Nga tăng hơn 160%

Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng khách đến Việt Nam cao nhất trong 9 tháng, tăng tới 55% so với cùng kỳ. Trong đó, Nga là điểm sáng nổi bật với hơn 1 triệu lượt khách, tăng tới 160,6%. Thị trường này có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông.

Nhiều thị trường châu Âu khác cũng duy trì mức tăng trưởng tích cực như Pháp tăng 13,6%, Anh tăng 9,7%, Đức tăng 16,1%, Ba Lan tăng 49%, Cộng hòa Czech tăng 26,6%, Thụy Điển tăng 23,6% và Thụy Sĩ tăng 25,7%.

Theo ngành du lịch, sự phục hồi mạnh của thị trường châu Âu tạo cơ hội để Việt Nam khai thác nhóm khách có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, đặc biệt đối với các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Ngoài châu Âu, khách từ châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%. Đà tăng trưởng hai con số của du lịch Việt Nam diễn ra trong bối cảnh du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều sức ép về kinh tế, địa chính trị, chi phí vận tải và sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến.

Khách Nga bùng nổ, vươn lên nhóm thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dẫn từ UN Tourism cho biết, khách quốc tế toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 chỉ tăng khoảng 0,4%. Tổ chức này hiện dự báo lượng khách quốc tế toàn cầu cả năm chỉ tăng khoảng 1 - 2%.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá kết quả 9 tháng cho thấy khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đang tiếp tục được củng cố. Bên cạnh mở rộng số lượng khách, ngành du lịch cũng đặt mục tiêu tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị mà mỗi du khách mang lại cho nền kinh tế.



