Tour Thái Lan giữa đợt ngập lớn: Cắt điểm tham quan, xe chết máy la liệt

Đền xôi xoài để bù đắp... cho khách

Sáng 29.9, ông Lê Trọng Thiện, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Du lịch Vina Group cho biết, doanh nghiệp vừa kết thúc một đoàn khách đi Thái Lan 4 ngày 3 đêm, từ 24 - 27.9, đúng thời điểm Bangkok và nhiều khu vực lân cận hứng mưa lớn kéo dài.

Theo lịch trình, đoàn lưu trú 2 đêm tại Pattaya và đêm cuối tại Bangkok. Ngay từ khi vừa đến Thái Lan, thời tiết đã không thuận lợi và mưa gần như kéo dài suốt hành trình. "Ngày 26.9, khi đoàn từ Pattaya quay lại Bangkok, nhiều đoạn đường bị ngập sâu. Hai bên đường có rất nhiều xe chết máy, giao thông nhiều nơi gần như tê liệt. Cảnh sát phải chặn những khu vực ngập nặng và điều tiết phương tiện sang tuyến khác", ông Thiện kể.

Đại diện doanh nghiệp cho hay, chiều ngược lại từ Bangkok xuống Pattaya còn bị ảnh hưởng nặng hơn. Trên đường di chuyển, ông bắt gặp nhiều xe chở các đoàn khách Việt bị kẹt giữa tình trạng ngập và ùn tắc kéo dài. Mưa lớn cũng buộc công ty phải điều chỉnh chương trình tham quan tại Bangkok. Một trong những điểm bị cắt là chùa Wat Arun, hay còn gọi chùa Bình Minh do điều kiện thời tiết không bảo đảm. "Trước khi đi, khách cũng đã biết tình hình mưa lớn tại Thái Lan qua báo chí nhưng chắc không ai nghĩ mưa lại kéo dài và nghiêm trọng đến vậy. Vì đây là yếu tố bất khả kháng nên khách khá thông cảm", ông Thiện nói.

Để bù phần nào trải nghiệm bị ảnh hưởng, công ty tặng mỗi khách một phần xôi xoài. Với đoàn khách doanh nghiệp này, Vina Group cũng dự kiến có chính sách giá tốt hơn nếu khách tiếp tục đặt tour trong những chuyến sau.

Du khách Việt lội nước ở Bangkok ẢNH: THIỆN LÊ

Ngày đoàn ra sân bay Don Mueang để về Việt Nam, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập. Dọc đường có không ít ô tô 4 chỗ, 7 chỗ chết máy. "Xe của đoàn là xe lớn nên vẫn đi được, không ảnh hưởng đến lịch trình ra sân bay. Chuyến bay AirAsia của đoàn cũng may mắn khởi hành đúng giờ", ông nói.

Ông Thiện cho biết bản thân đã đi Thái Lan khoảng 30 lần nhưng đây là lần đầu tiên gặp một đợt mưa lớn và ngập nghiêm trọng đến vậy. "Một số khách trong đoàn cũng từng đi Thái nhiều và họ nói chưa bao giờ gặp tình trạng tương tự. Mưa kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng rất rõ đến giao thông và lịch trình tham quan", ông cho biết.

Các tour vẫn khởi hành bình thường

Vina Group hiện vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình trạng giao thông thực tế và thông báo từ các hãng hàng không. Chuyến gần nhất dự kiến khởi hành ngày 7.10. "Hiện các chuyến bay vẫn hoạt động bình thường nên chưa có cơ sở để hủy tour. Nếu hãng hàng không hoặc cơ quan chức năng có thông báo mới, chúng tôi sẽ điều chỉnh lịch trình phù hợp và báo lại cho khách", ông Thiện nói.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt thông tin, đoàn Thái Lan gần nhất của doanh nghiệp dự kiến khởi hành ngày 10.10 và hiện vẫn giữ kế hoạch như bình thường. Về tâm lý, khách chưa lo ngại hay đề nghị hoãn tour. Doanh nghiệp nhận định tình trạng ngập hiện tại nhiều khả năng sẽ được xử lý tại một số điểm trước thời gian khởi hành nên trước mắt chưa điều chỉnh chương trình. "Đoàn sớm nhất của chúng tôi đi ngày 10.10 và khách vẫn khởi hành bình thường. Hiện chưa có tâm lý lo lắng vì chúng tôi cho rằng một số điểm bị ảnh hưởng sẽ được xử lý sớm", ông Vũ nói.

Trong khi đó, đại diện BenThanh Tourist cho biết hiện doanh nghiệp không có đoàn khách nào ở Bangkok. Đợt cao điểm dịp 2.9 vừa kết thúc nên thời điểm này chưa có đoàn mới khởi hành. Trao đổi thêm về kế hoạch sắp tới, trong khoảng 2 tuần tới chưa có lịch tour Thái Lan. "Các đoàn sau này thì khả năng cao tình hình lũ đã qua. Hiện trong khoảng 2 tuần tới chúng tôi không có lịch tour Thái nên cũng tương đối yên tâm", đại diện BenThanh Tourist cho biết.

Theo cập nhật mới nhất, mưa đã giảm đáng kể từ ngày 28.9, nhưng một số tuyến đường vẫn còn ngập ẢNH: THIỆN LÊ

TAT cho biết phần lớn khu du lịch, điểm tham quan và dịch vụ dành cho khách tại Bangkok vẫn hoạt động ẢNH: THIỆN LÊ

Đến sáng 29.9, mưa tại Bangkok đã giảm và hoạt động du lịch, hàng không cơ bản trở lại bình thường nhưng một số khu vực vẫn còn ngập và nguy cơ mưa giông chưa chấm dứt. Tổng cục Du lịch Thái Lan tiếp tục khuyến cáo du khách kiểm tra tình trạng giao thông, thời tiết trước khi di chuyển, đồng thời dành thêm thời gian khi ra sân bay. TAT cũng đã triển khai hỗ trợ hơn 1.000 suất ăn, nước uống tại sân bay Suvarnabhumi trong ngày 28 - 29.9 cho những hành khách bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.

Với những du khách Việt đang chuẩn bị tới Bangkok trong vài ngày tới, các doanh nghiệp lữ hành cũng khuyến nghị nên theo dõi sát dự báo thời tiết, giữ liên lạc thường xuyên với công ty tour và dành thêm thời gian cho việc di chuyển, đặc biệt nếu phải ra sân bay trong khung giờ mưa lớn hoặc ùn tắc.