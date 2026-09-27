Hành khách Việt chật vật ra sân bay, hành lý bị kẹt lại Bangkok

Trưa 27.9, kể với PV Thanh Niên, chị B.M, 28 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM, cho biết chuyến trở về Việt Nam chiều tối 26.9 là trải nghiệm chật vật nhất trong nhiều lần cô sang Thái Lan.

Một ngày trước đó, chị M đã lỡ chuyến bay vì mắc kẹt hơn 5 giờ giữa tình trạng ùn tắc tại Bangkok. Do đến sân bay trễ, cô phải bỏ vé cũ và mua vé mới với giá hơn 3 triệu đồng để về Việt Nam ngày hôm sau. "Vì đã lỡ chuyến một lần nên tôi rất lo. Chuyến bay mới dự kiến khởi hành lúc 17 giờ 35, nhưng từ khoảng 7 giờ sáng tôi đã bắt đầu tìm xe ra sân bay", chị M kể.

Theo nữ hành khách, cô đã chủ động thuê khách sạn gần sân bay, khoảng cách chỉ chừng 3 km, nhưng việc di chuyển vẫn rất khó khăn, cô phải chờ khá lâu mới có tài xế nhận chuyến. Trên đường đi, nhiều đoạn bị ngập, nước dâng trước các cửa hàng và phương tiện di chuyển chậm.

Nhiều tuyến đường ở Bangkok ngập nước sau mưa lớn, phương tiện di chuyển khó khăn ẢNH: B.M

Dù quãng đường ngắn, cô mất khoảng 3 giờ mới đến được sân bay. "Những lần trước tôi đi sân bay khá thuận lợi. Lần này vừa ngập, vừa kẹt xe, sân bay cũng đông hơn bình thường và có cảm giác khá hỗn loạn", chị nói.

Hành lý chưa về cùng hành khách

Quá trình làm thủ tục ban đầu vẫn diễn ra tương đối bình thường. Tuy nhiên, sau khi hành khách đã lên máy bay, chuyến bay tiếp tục phải chờ vì nhiều người chưa thể đến sân bay đúng giờ. "Trên máy bay lúc đó khá căng thẳng. Cuối cùng chuyến bay khởi hành trễ khoảng 2 giờ", cô kể.

Máy bay sau đó về Việt Nam bình thường. Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, chị M cùng nhiều hành khách mới được thông báo hành lý ký gửi chưa được vận chuyển về cùng chuyến. "Hãng nói hành lý sẽ được chuyển về theo chuyến bay sáng hôm sau nhưng đến trưa 27.9 tôi vẫn chưa nhận được và cũng chưa biết chính xác khi nào mới lấy lại được. Hành lý của tôi và một số hành khách trên chuyến bay vẫn đang ở Bangkok", cô cho biết.

Nữ hành khách nói đây là lần đầu gặp tình trạng như vậy dù đã nhiều lần sang Thái Lan. Người thân của cô đang sinh sống tại Bangkok cũng cho biết chưa từng chứng kiến đợt ngập gây gián đoạn giao thông lớn như lần này.

Nữ hành khách Việt đã trở về Việt Nam trong tối 26.9, tuy nhiên hành lý vẫn bị kẹt lại Bangkok ẢNH: BM

Trong ngày 27.9, tình trạng ngập vẫn tiếp diễn tại một số khu vực phía đông Bangkok. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết nhiều tuyến kênh chính tại khu vực này vẫn trong tình trạng đầy nước, khiến việc thoát nước diễn ra chậm.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan trước đó cảnh báo mưa lớn đến rất lớn có thể tiếp diễn đến ngày 27.9 tại Bangkok, vùng trung tâm và miền đông Thái Lan, đồng nghĩa nguy cơ ngập vẫn còn hiện hữu.

Dù vậy, hai sân bay lớn của Bangkok là Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn hoạt động. Bộ Giao thông Thái Lan cho biết một phần đường lăn phía nam sân bay Don Mueang từng bị nước tràn vào do mưa lớn, nhưng chưa ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh nói chung. Một số chuyến bay ghi nhận chậm giờ.

Hai sân bay vẫn hoạt động, khách được khuyên đi sớm ẢNH: BM

Nhiều hãng hàng không nới quy định đổi vé

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) khuyến cáo du khách dành thêm thời gian di chuyển đến sân bay, nhà ga và các đầu mối giao thông; kiểm tra trước tình hình thời tiết, giao thông cũng như trạng thái chuyến bay. Với Suvarnabhumi, hành khách được khuyên tránh tuyến Lat Krabang do ngập nặng và nên có mặt ít nhất 3 giờ trước chuyến bay quốc tế. Với Don Mueang, khách nên dự phòng thêm 2 - 3 giờ di chuyển.

Cục Hàng không dân dụng Thái Lan cũng đề nghị hành khách tránh các tuyến đường ngập, ưu tiên giao thông đường sắt khi có thể và thường xuyên kiểm tra thông báo từ hãng hàng không.

Bangkok thông báo các điểm trú ẩn dành cho người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cập nhật lúc 10 giờ 51 phút 59 giây ngày 27.9.2026 ẢNH: KHƯƠNG NGUYỄN

Trong bối cảnh ngập và ùn tắc làm nhiều hành khách khó đến sân bay đúng giờ, ít nhất 4 hãng gồm Thai AirAsia, Nok Air, Thai Lion Air và Thai Vietjet đã triển khai chính sách hỗ trợ khách bị ảnh hưởng trong giai đoạn 26 - 28.9.

Tùy hãng, hành khách có thể được đổi chuyến một lần miễn phí hoặc giữ lại giá trị vé dưới dạng tín dụng để đặt hành trình khác. Thai AirAsia và Thai Vietjet cho phép đổi chuyến cùng đường bay trong vòng 7 ngày trong một số trường hợp; Nok Air và Thai Lion Air áp dụng thời hạn linh hoạt hơn đối với hành khách bị ảnh hưởng bởi ngập hoặc không thể đến sân bay đúng giờ.

TAT hiện chưa đưa ra khuyến cáo du khách hủy chuyến tới Bangkok. Tuy nhiên, trong lúc mưa và ngập chưa chấm dứt hoàn toàn, du khách Việt có lịch bay từ thủ đô Thái Lan được khuyến cáo chủ động ra sân bay sớm hơn nhiều so với thông thường, đồng thời kiểm tra trực tiếp với hãng về chuyến bay và hành lý trước khi khởi hành.