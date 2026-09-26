Người Việt ở Bangkok kể cảnh siêu thị hết hàng, tàu điện đông nghẹt vì mưa ngập

Chiều 26.9, khi trao đổi với Thanh Niên từ khu vực quận Phra Khanong, Bangkok, anh Nguyễn Đăng Khương, 34 tuổi cho biết trời vẫn đang mưa. Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp thủ đô Thái Lan hứng những đợt mưa lớn, khiến sinh hoạt và đi lại của người dân bị xáo trộn đáng kể. "Trời bắt đầu mưa từ tối hôm trước, sang cả ngày hôm qua gần như không ngớt. Đến chiều nay vẫn tiếp tục mưa. Tôi sống ở Bangkok một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu gặp tình trạng ngập xảy ra trên diện rộng như vậy", anh Khương nói.

Cùng ngày, chính quyền Bangkok đã mở rộng khu vực được công bố là vùng chịu thảm họa do lũ lụt từ 3 quận lên toàn bộ 50 quận của thủ đô. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25.9, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cứu trợ và ứng phó nhanh hơn.

Đi siêu thị nhưng phải quay về

Theo cập nhật của người Việt đang làm việc và sinh sống tại Bangkok, trong ngày 26.9, người dân có tâm lý mua tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm. "Sáng nay tôi ra siêu thị nhưng người quá đông, gần như không chen vào được nên đành bỏ cuộc, quay về. Bạn tôi đi siêu thị sau đó khoảng hai tiếng cũng gửi hình về, nhiều kệ hàng gần như trống trơn", anh Khương kể.

Tình trạng người dân đổ xô mua thực phẩm cũng được truyền thông Thái Lan ghi nhận. Một số cửa hàng tiện lợi và cửa hàng khu dân cư tại Bangkok hết nhanh nước uống, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh người dân lo ngại giao thông tiếp tục bị gián đoạn nếu mưa kéo dài.

Anh Khương cho biết khu vực gần nơi mình ở tại Phra Khanong vẫn còn một số hàng quán hoạt động nên việc ăn uống chưa quá khó khăn. Tuy nhiên, mua đồ trong siêu thị hoặc đặt hàng qua ứng dụng lại phức tạp hơn nhiều. "Tối qua tôi đặt đồ qua Grab nhưng gần như không có tài xế nhận đơn. Có những đơn bị hủy, ứng dụng hoàn tiền và hỗ trợ lại cho khách. Đường ngập, mưa lớn liên tục nên tài xế cũng rất khó di chuyển", anh cho biết.

Quầy thực phẩm tại một siêu thị ở Bangkok gần như trống trơn khi người dân đổ xô mua nhu yếu phẩm ẢNH: KHƯƠNG NGUYỄN

Người dân ở Bangkok xếp hàng dài mua đồ tích trữ ẢNH: KHƯƠNG NGUYỄN

Không chỉ chuyện mua sắm, việc đi lại tại Bangkok cũng vô cùng khó khăn; hệ thống tàu điện ngầm cũng quá tải. Nhiều người hạn chế lái ô tô do đường và các bãi xe bị ngập, từ đó chuyển sang sử dụng tàu điện, dẫn đến hệ thống giao thông công cộng trở nên đông nghẹt ở nhiều thời điểm. "Hôm qua, tàu điện đông khủng khiếp, người chen kín. Có lúc phải đợi rất lâu mới lên được tàu. Nhìn cảnh người chen nhau, tôi còn liên tưởng đến phim Train to Busan, vừa ngột ngạt vừa đáng sợ", anh Khương kể.

Trung tâm phòng chống lũ Bangkok trong ngày 26.9 đã cảnh báo ít nhất 7 điểm ngập sâu mà ô tô nhỏ không nên đi qua, gồm một số đoạn trên Sukhumvit 63, Vibhavadi Rangsit, Ramkhamhaeng, Lat Krabang, Sena Nikhom và Chaeng Watthana. Ngoài ra còn hàng chục tuyến đường khác được khuyến cáo hạn chế lưu thông.

Cơ quan vận tải nhanh Thái Lan cũng quyết định mở miễn phí các bãi đỗ xe tại 9 nhà ga thuộc các tuyến MRT màu xanh dương, tím, xanh lá và cam để người dân đưa ô tô, xe máy đến nơi cao hơn tránh ngập. Chương trình kéo dài đến ngày 2.10.

Người dân Bangkok nhận cảnh báo ngập lụt trên điện thoại sáng 26.9, khuyến cáo tránh khu vực thấp trũng và hạn chế di chuyển ẢNH: KHƯƠNG NGUYỄN

Anh Khương cho biết công ty mình vẫn hoạt động bình thường, song nhiều công ty nơi bạn bè anh làm việc đã khuyến cáo nhân viên làm việc tại nhà, đồng thời hạn chế đi vào những khu vực ngập nặng.

Nhiều chương trình vui chơi, bảo tàng và sự kiện cuối tuần mà anh đã đăng ký cũng linh hoạt cho khách dời lịch sử dụng vé sang thời điểm khác.

Người Việt nhắc nhau đi sân bay thật sớm

Một vấn đề khác khiến cộng đồng người Việt ở Bangkok đặc biệt quan tâm là hành trình ra sân bay. "Bây giờ mọi người lo nhất là lúc phải ra sân bay. Các nhóm người Việt thường xuyên chia sẻ thông tin đường sá, khu vực ngập và cách di chuyển. Nếu bình thường bay nội địa chỉ cần đến sân bay trước khoảng hai giờ thì hiện nay nhiều người chủ động cộng thêm khoảng hai giờ di chuyển nữa cho an toàn", một người Việt kể.

Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan cũng đã khuyến cáo hành khách sử dụng hai sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi cần dành nhiều thời gian hơn để di chuyển đến nhà ga, do ngập có thể ảnh hưởng các tuyến đường ra sân bay. Hành khách được đề nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay và ưu tiên phương tiện đường sắt nếu phù hợp.

Nước ngập sâu vào ban đêm, nhiều ô tô phải di chuyển chậm qua đoạn đường ngập tại Bangkok ẢNH: KHƯƠNG NGUYỄN

Nhân viên văn phòng được khuyến cáo làm việc tại nhà ẢNH: KHƯƠNG NGUYỄN

Riêng khu vực đường Vibhavadi Rangsit, tuyến quan trọng dẫn về sân bay Don Mueang, tình trạng ngập đã khiến 3 lối lên đường cao tốc Don Mueang Tollway phải tạm đóng từ sáng 26.9. Người Việt đang làm việc tại những doanh nghiệp có đông nhân sự Việt Nam thường duy trì các hội nhóm riêng để cập nhật thông tin và hỗ trợ nhau. "Bangkok vẫn hay có những trận mưa lớn, nhưng hiếm khi mưa liên tục trong thời gian dài như lần này. Hai ngày nay gần như mưa không dứt, nên từ giao thông, mua sắm đến sinh hoạt đều bị ảnh hưởng", anh nói.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cảnh báo trong ngày 26 - 27.9, Bangkok và nhiều khu vực khác của nước này tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp mạnh kết hợp với gió mùa tây nam mạnh lên. Người dân được cảnh báo nguy cơ ngập nhanh, nước tràn bờ và lũ tại các vùng trũng thấp.