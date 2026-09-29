Có an toàn khi đi du lịch Bangkok vì đang trong 'vùng thảm họa'?

Thái Lan, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới, đã chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng trên nhiều tỉnh thành vào nửa cuối tháng 9. Cuối tuần trước, lượng mưa lên tới 330mm chỉ trong 48 giờ, khiến người dân Bangkok phải lội nước ngập đến thắt lưng trên đường phố. Hiện là mùa mưa ở Thái Lan, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Nhưng trận lũ, do lượng mưa hơn một tháng trút xuống chỉ trong hai ngày, đã khiến Bangkok được tuyên bố là "vùng thảm họa thiên tai".

Liệu có an toàn để du lịch đến Thái Lan?

Nếu có kế hoạch đến Bangkok, hiện tại là không an toàn. Theo Reuters, lượng mưa đáng kinh ngạc 330mm đã trút xuống trong vòng 48 giờ vào cuối tuần trước, và tất cả 50 quận của thủ đô Thái Lan được tuyên bố là "vùng thảm họa thiên tai". Các tuyến đường chính đã bị ngập lụt, người dân phải lội nước ngập đến thắt lưng và nhiều ô tô bị ngập một phần.

Tình hình hiện tại gây ra "nguy cơ đe dọa đến tính mạng người dân" và có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả tài sản tư nhân và công cộng, theo tuyên bố của lãnh đạo chính quyền thủ đô. Các trường học đã được chỉ định làm nơi ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng, và những người sống gần các kênh rạch - khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất - đã được yêu cầu sơ tán và di chuyển đồ đạc đến vùng đất cao hơn. Quân đội cũng đã thiết lập các bếp ăn dã chiến và nơi trú ẩn.

Người dân ngồi trên hồ bơi bằng phao trong một khu dân cư ngập nước Ảnh: AFP

Các chuyến bay có bị hủy?

Lũ lụt đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sân bay chính của Bangkok, Suvarnabhumi, với việc hành khách phải chờ đợi tới 6 giờ để nhận hành lý. Nhưng cả hai sân bay quốc tế của Bangkok, Suvarnabhumi và Don Mueang, vẫn mở cửa. Nếu có kế hoạch đến một trong các sân bay của Bangkok trong những ngày tới, hãy kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tiếp với hãng hàng không.

Trang tư vấn du lịch của Bộ Ngoại giao Anh (FDCO) viết: Lũ lụt nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến một số khu vực của Thái Lan sau những trận mưa lớn, bao gồm Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan. Tất cả 50 quận của Bangkok đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Có thể xảy ra gián đoạn giao thông, bao gồm việc đóng đường và ngập lụt ở các khu vực trũng thấp. Nhiều văn phòng và dịch vụ của chính phủ có thể đóng cửa hoặc hoạt động với công suất giảm. Hãy làm theo lời khuyên của chính quyền địa phương nếu bạn có kế hoạch đi du lịch.

Phương tiện giao thông không thể di chuyển vì ngập nước nhiều ngày Ảnh: AFP

Có được hoàn tiền nếu hủy chuyến? Trang tư vấn du lịch của FDCO vẫn giữ nguyên khuyến cáo không nên đi du lịch đến một số khu vực nhất định của Thái Lan, cụ thể là những vùng dọc biên giới với Malaysia và Campuchia. Tuy nhiên, lũ lụt chưa dẫn đến khuyến cáo "không nên đi du lịch" đối với toàn quốc, vì vậy bạn khó có thể hủy chuyến đi mà không bị phạt. Hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ du lịch để xem có thể làm gì để hủy hoặc thay đổi lịch trình.