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    Du lịchTin tức - Sự kiện

    Khách Việt lưu ý khi tất cả 50 quận của Bangkok được công bố là vùng thảm họa

    Vi Nguyễn
    Vi Nguyễn
    Khách Việt Nam đi du lịch Bangkok thời điểm này lưu ý khi tất cả 50 quận của Bangkok được tuyên bố là vùng thảm họa vào tối thứ bảy 26.9 sau gần 48 giờ mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng, tắc nghẽn giao thông và gián đoạn cuộc sống hàng ngày.

    Các trường học sẽ đóng cửa vào thứ hai và công chức nhà nước được khuyến khích ở nhà khi Bangkok cố gắng giảm lưu lượng giao thông trên các tuyến đường bị ngập lụt, Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết, theo Bangkok Post.

    Việc tuyên bố tình trạng thảm họa cho phép Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA), các cơ quan nhà nước khác và chính quyền địa phương ứng phó nhanh chóng và có hệ thống hơn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Điều này diễn ra khi mưa lớn tiếp tục gây lũ lụt và tắc nghẽn giao thông ở nhiều khu vực của thủ đô, trong đó khu vực phía đông Bangkok bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Tỉnh Pathum Thani cũng tuyên bố thành phố Rangsit là vùng thảm họa khẩn cấp khi mưa tiếp tục kéo dài đến tối thứ bảy.

    Khách Việt lưu ý khi tất cả 50 quận của Bangkok được công bố là vùng thảm họa- Ảnh 1.
    Khách Việt lưu ý khi tất cả 50 quận của Bangkok được công bố là vùng thảm họa- Ảnh 2.

    Nước ngập Bangkok kéo dài và những siêu thị trống kệ do người mua gom hàng

    Ảnh: Khương Nguyễn

    Một cảnh báo qua điện thoại di động đã được gửi đến người dân Bangkok ngay sau 9 giờ sáng hôm qua, cho biết mực nước trong các kênh rạch đã ở mức nguy hiểm và dự kiến sẽ tiếp tục dâng cao. Theo Cục Khí tượng, nguyên nhân chính của thời tiết bất ổn là do hệ thống áp thấp mạnh bao phủ khu vực đồng bằng Trung bộ, Bangkok và các tỉnh lân cận. Gió mùa tây nam trên biển Andaman, miền Nam và vịnh Thái Lan cũng đang mạnh lên. Cục Khí tượng cho biết, mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến chủ nhật trên toàn quốc.

    Tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa ở Bangkok nhưng năm nay lượng mưa cao hơn bình thường, theo số liệu từ Sở Thoát nước và Hệ thống cống rãnh của Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA). Thủ đô ghi nhận 487mm lượng mưa từ ngày 1 đến 25.9, so với mức trung bình 269mm trong cùng kỳ từ năm 1991 đến 2020.

    Mực nước bắt đầu ổn định vào khoảng giữa trưa thứ bảy nhờ các trạm bơm của thành phố hoạt động hết công suất, bơm ra tổng cộng 1.200 mét khối mỗi giây. "Nếu mưa ngừng, dự kiến sẽ mất 2 - 3 ngày để rút hết nước lũ", ông Chadchart cho biết trong bản tin cập nhật giữa chiều qua được phát trên mạng xã hội. Thống đốc cũng trấn an người dân rằng sẽ không có sự lặp lại thảm họa lũ lụt năm 2011 và "không cần phải hoảng loạn", khi một số người vội vàng tích trữ nhu yếu phẩm phòng trường hợp lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Nhân chứng cho biết một cửa hàng Makro ở Ram Inthra chật kín người, bãi đậu xe tràn ra cả đường phố. Người dân đang tích trữ các nhu yếu phẩm, với mì ăn liền, nước uống và cá hộp có mặt trong mọi giỏ hàng.

    Trong khi đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã trở về sớm hơn dự kiến từ London, nơi ông đang dẫn đầu một chuyến roadshow đầu tư, để theo dõi tình hình.

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