Việt Nam vào top 10 nền kinh tế du lịch 'thúc đẩy' thế giới

Trong khi các nền kinh tế phát triển tiếp tục thống trị top đầu bảng xếp hạng Chỉ số phát triển du lịch 2026 (TTDI) với những quốc gia gồm Nhật, Mỹ, Tây Ban Nha, Úc, Pháp, Đức…, thì một số động lực mạnh mẽ nhất lại đang diễn ra ở những nơi khác. Cụ thể là nhóm 10 nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil, theo báo cáo của WEF. Đây là 10 nền kinh tế du lịch và lữ hành lớn nhất không thuộc nhóm thu nhập cao xét theo GDP trực tiếp từ du lịch và lữ hành. Các nền kinh tế này chiếm hơn 28% GDP du lịch và lữ hành trực tiếp toàn cầu, và dự kiến sẽ tăng lên 35% vào năm 2035.

Du khách quốc tế chờ ngắm pháo hoa trong dịp lễ ở TP.HCM Ảnh: Cao An Biên

Do đó, WEF nhận định, 10 nền kinh tế du lịch nói trên đại diện cho một trong những nguồn tăng trưởng du lịch quan trọng nhất trong tương lai. Sự tiến bộ gần đây của các nền kinh tế này cũng vượt trội so với chỉ số chung. Nhìn lại năm 2019, nhóm đã tăng điểm TTDI trung bình lên 4,7%, so với 2,9% và 1,9% của chỉ số chung và top 20. Chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, các nền kinh tế này đã cải thiện với tốc độ nhanh hơn 100 nền kinh tế còn lại trên 15 trong số 17 trụ cột của TTDI.

Chẳng hạn, với mức tăng 6,3%, Việt Nam nằm trong số 10 nền kinh tế có sự cải thiện lớn nhất trên bảng xếp hạng của WEF.

Sự cải thiện của các nền kinh tế du lịch mới nổi đã diễn ra rộng khắp. Câu hỏi quan trọng hơn hiện nay là điều gì tiếp tục tạo nên sự khác biệt giữa nhóm này với các quốc gia dẫn đầu ngành du lịch thế giới. Nhóm 10 nền kinh tế du lịch mới nổi vượt trội hơn nhóm 20 quốc gia hàng đầu về khả năng cạnh tranh về giá, tài nguyên thiên nhiên, tính bền vững của nhu cầu du lịch và tài nguyên văn hóa. Sức hấp dẫn du lịch của nhóm được củng cố bởi sự kết hợp mạnh mẽ giữa tài sản thiên nhiên, di sản văn hóa và giá cả cạnh tranh. Ví dụ, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico chiếm hơn 17% các di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận trong số các nền kinh tế được xếp hạng TTDI, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico cũng nằm trong top 10 về số lượng di sản văn hóa thế giới...