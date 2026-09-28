Du lịch Việt Nam tăng hạng thế giới

Theo Chỉ số phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) năm 2026, về cơ bản, du lịch đã vượt qua giai đoạn phục hồi, với kỷ lục 1,5 tỉ lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2025. Tài sản du lịch, khả năng kết nối và năng lực đón khách tiếp tục được củng cố trên khắp thế giới. Từ năm 2024 đến năm 2026, 92% trong số 110 nền kinh tế được xếp hạng đã cải thiện điểm TTDI, và điểm trung bình tăng 2,1%, tốc độ cải thiện nhanh nhất kể từ năm 2019. Sự tăng trưởng mạnh nhất đến từ các điểm tham quan văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, và kết nối hàng không, phản ánh các tài sản và hệ thống mạnh mẽ hơn hỗ trợ tăng trưởng du lịch.

Du lịch Việt Nam được đánh giá cao ở nhiều chỉ số phát triển Ảnh: Nhật Thịnh

Các nền kinh tế phát triển tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng: Nhật Bản đứng đầu, trong khi các nền kinh tế phát triển khác chiếm 9 trong số 10 vị trí cao nhất, với Trung Quốc là ngoại lệ. Các nền kinh tế châu Âu chiếm 6 vị trí trong top 10, nhấn mạnh vị thế của châu Âu và Á - Âu là khu vực có hiệu suất cao nhất nói chung. Top 10 bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Úc, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Thụy Sĩ và Ý.

Chỉ số TTDI gồm 5 nhóm lớn, 17 trụ cột và 102 chỉ số thành phần. Trong khu vực Đông Nam Á, vị trí của Việt Nam đứng thứ 5, sau Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan tuy nhiên tốc độ tăng điểm lại vượt các quốc gia kể trên (6,1% so với lần lượt 3,3%, 2,2%, 5,8% và 5,8%). Việt Nam có nhiều chỉ số trong nhóm cao trong bảng xếp hạng toàn cầu gồm: sức cạnh tranh về giá; an toàn, an ninh; tài nguyên văn hóa; tài nguyên tự nhiên; mức độ bền vững về nhu cầu du lịch; tài nguyên phi giải trí, hạ tầng vận tải hàng không... Các chỉ số khác nằm ở hạng trung bình như hạ tầng mặt đất và cảng, nhân lực và thị trường lao động, mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông, môi trường kinh doanh, mức độ mở cửa du lịch…