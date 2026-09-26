Tạp chí Mỹ chọn Việt Nam vào top 10 hành trình 'giàu ý nghĩa'

Mục tiêu du lịch sẽ thay đổi theo độ tuổi. Những chuyến đi ở độ tuổi đôi mươi có thể chỉ là những kỳ nghỉ tiết kiệm cùng bạn bè, nơi mọi người ở chung phòng và luôn tìm kiếm các ưu đãi giá rẻ, trong khi ở độ tuổi 30 và 40, có thể tập trung vào các chuyến đi cùng bạn đời hoặc gia đình có con nhỏ. Đến độ tuổi 50, mục tiêu du lịch lại chuyển hướng, ưu tiên sự thoải mái và sang trọng, cũng như các chuyến đi đa thế hệ, du lịch chăm sóc sức khỏe và những trải nghiệm mang tính giáo dục.

"Tôi thực sự tin rằng du lịch ở độ tuổi 50 mang lại những thay đổi đầy ý nghĩa", Laura Asilis, chuyên gia tư vấn du lịch của tạp chí Travel + Leisure, chia sẻ. "Đây thường là độ tuổi của sự sáng suốt, mọi người có định hướng rõ ràng hơn về cách sử dụng thời gian, chú trọng chiều sâu hơn là số lượng, và ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mang lại cảm giác có mục đích".

Độ tuổi 50 có những nhu cầu du lịch riêng Ảnh: TNO

Dựa trên lời khuyên từ các chuyên gia du lịch, Travel + Leisure đã tổng hợp danh sách 10 chuyến đi tuyệt vời nhất dành cho độ tuổi 50.

Theo đó, một chuyến đi đến Việt Nam, Campuchia và Lào sẽ mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức ẩm thực tuyệt vời, gặp gỡ những con người thân thiện và chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp. Đối với nhiều người, việc tận mắt chiêm ngưỡng quần thể đền đài Angkor Wat có từ thế kỷ 12 tại Campuchia chính là lý do hàng đầu cho chuyến đi; tuy nhiên, việc khám phá các công trình kiến trúc lịch sử tại Việt Nam, thưởng thức hương vị cà phê trứ danh, trải nghiệm sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên và tìm hiểu về lịch sử cũng là những lý do hấp dẫn khác để ghé thăm khu vực Đông Nam Á này. Tạp chí Mỹ khuyến nghị du khách nên dành ít nhất ba hoặc bốn ngày cho chuyến du ngoạn trên sông Mekong để khám phá các ngôi làng vùng nông thôn, những khu chợ và nét văn hóa bản địa. Ngoài ra cũng nên kết hợp thêm chuyến du ngoạn trên vịnh Hạ Long để chiêm ngưỡng những khối núi đá vôi tuyệt đẹp...

Các điểm đến còn lại trong danh sách gồm quần đảo Galápagos; Sicily, Ý; chuyến đi săn (safari) tại châu Phi; Ai Cập; Nhật Bản; Bhutan; Nam Cực...