Phú Quốc phổ cập tiếng Anh cho người dân trước APEC 2027

Diễn ra 10 ngày sau lễ công bố Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ cộng đồng và Ngày hội tiếng Anh Phú Quốc lần thứ nhất, chuỗi ký kết này là bước triển khai tiếp theo để đưa chương trình “Phú Quốc - Hello World” vào đời sống, bằng những chương trình học, công cụ số, không gian thực hành và nguồn lực cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho cư dân, người lao động trên đảo.

Đặc khu Phú Quốc và Sun Group ký biên bản ghi nhớ với Language Link Việt Nam để triển khai chương trình “Phú Quốc - Hello World”

Theo các thỏa thuận, UBND đặc khu Phú Quốc trực tiếp chủ trì, điều phối, lồng ghép chương trình với English Day và các hoạt động địa phương, theo dõi kết quả, huy động nguồn lực xã hội hóa.

Tập đoàn Sun Group sẽ là đơn vị đồng hành truyền thông, kết nối doanh nghiệp du lịch - dịch vụ và tạo môi trường thực hành. Những không gian phù hợp trong hệ sinh thái Sun Group dự kiến được khai thác để tổ chức English Day, English Corner, các buổi thực hành và thử thách cộng đồng.

Chương trình “Hello World Rewards” cũng được nghiên cứu để khuyến khích người học duy trì sử dụng tiếng Anh, hình thành một chuỗi học - thực hành - ghi nhận ngay tại nơi người dân làm việc và giao tiếp mỗi ngày. Đặc biệt, nhiều phần quà giá trị hấp dẫn sẽ được Sun Group trao tặng cho các học viên có kết quả học tập vượt trội hay người đạt thành tích cao trong các sự kiện English Day, English Corner, các buổi thực hành và thử thách cộng đồng…

Ba đơn vị cung cấp giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho đảo ngọc bao gồm Language Link Việt Nam, iSMART Education (Tập đoàn Giáo dục EQuest) và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục EDUMINA sẽ chung tay mang tới cho người dân Phú Quốc những nền tảng và phương pháp học hiệu quả.

Trong đó, Language Link Việt Nam sẽ đặt trọng tâm hợp tác vào công nghệ giáo dục và học tập số. Đơn vị dự kiến cung cấp nền tảng Language Link Blended Learning English Program và tài khoản The Coach trên thiết bị di động, tích hợp AI để đánh giá trình độ, luyện phát âm, thực hành hội thoại và cá nhân hóa lộ trình. Kho học liệu được phát triển theo nhu cầu khách sạn - du lịch, vận tải, tiểu thương, dịch vụ công và tiếng Anh phục vụ APEC, đi cùng hoạt động đào tạo giảng viên nguồn và đại sứ tiếng Anh.

Chương trình hợp tác với Language Link đặt mục tiêu dự kiến đến APEC 2027 đạt ít nhất 100.000 lượt tiếp cận, kích hoạt 1.000 - 1.500 tài khoản học tập số, thu hút từ 50 doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ và đào tạo khoảng 100 Đại sứ tiếng Anh. Hệ thống dữ liệu theo dõi chỉ số giúp cơ quan điều phối đánh giá hiệu quả từng giai đoạn.

Sự kiện APEC và vị thế ngày càng rõ nét của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế đòi hỏi nguồn nhân lực địa phương phải nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực tiếng Anh

Hướng tới APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc, chương trình “Phú Quốc - Hello World” tập trung vào tiếng Anh thực hành theo nhu cầu từng nhóm nghề. Người học được hỗ trợ sử dụng ngay trong những tình huống gần gũi như chỉ đường, giới thiệu điểm đến, tư vấn sản phẩm hay tiếp nhận yêu cầu của khách. Tiếng Anh nhờ đó không dừng ở một môn học, mà trở thành công cụ làm việc và năng lực nghề nghiệp thiết thực của cư dân, người lao động.

APEC 2027 là cột mốc để tăng tốc, nhưng chương trình không được thiết kế như một chiến dịch ngắn hạn. Với lộ trình 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045, Phú Quốc hướng tới môi trường sử dụng tiếng Anh rộng khắp, nơi mỗi người dân có thể tự tin trở thành một “đại sứ” giới thiệu quê hương, khi đó năng lực cạnh tranh của Phú Quốc cũng được bồi đắp từ những tương tác gần gũi nhất.