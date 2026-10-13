5 di sản UNESCO đẹp như tranh, Việt Nam có một đại diện

Trong khi những điểm đến nổi tiếng thế giới thường xuyên đông đúc, xu hướng tìm kiếm các di sản văn hóa ít người biết đến đang mở ra lựa chọn mới cho du khách muốn khám phá lịch sử, kiến trúc và đời sống bản địa.

Theo báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của Booking.com, 45% du khách Việt Nam quan tâm đến các chuyến đi khám phá văn hóa trong năm nay. Từ kết quả này, nền tảng đặt phòng trực tuyến đã giới thiệu 5 điểm đến thuộc các Di sản Thế giới UNESCO, trải dài từ châu Á đến châu Mỹ, dành cho những người muốn trải nghiệm hành trình khác biệt.

Đáng chú ý, danh sách có sự góp mặt của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc của Việt Nam.

Quần thể di tích Yên Tử giữa núi rừng xanh mát, thuộc Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 2025 ẢNH: BOOKING.COM

Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của Việt Nam ẢNH: BOOKING.COM

Một điểm đến của Thái Lan cũng có mặt trong danh sách. Cách Bangkok khoảng 400 km về phía bắc, Sukhothai từng là kinh đô của vương quốc Thái Lan đầu tiên, hình thành từ thế kỷ 13. Công viên lịch sử Sukhothai ngày nay lưu giữ gần 200 đền, chùa cổ với những bảo tháp hình búp sen soi bóng xuống mặt hồ.

Thay vì chen chúc tại các điểm tham quan quen thuộc ở Bangkok, du khách đến Sukhothai có thể đạp xe giữa những phế tích cổ, ghé Wat Mahathat hoặc chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi khổng lồ tại Wat Si Chum.

Tháng 11 cũng là thời điểm đặc biệt khi lễ hội Loy Krathong thắp sáng không gian cổ kính bằng hàng nghìn ngọn nến, đèn lồng và hoa đăng.

Làng cổ Hahoe (Hàn Quốc) và Cố đô Luang Prabang (Lào) bình yên bên dòng sông Mê Kông, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới ẢNH: BOOKING.COM

Tại Hàn Quốc, làng cổ Hahoe thuộc tỉnh Gyeongsangbuk-do mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác với những đô thị hiện đại như Seoul hay Busan.

Được hình thành khoảng thế kỷ 14 - 15, ngôi làng vẫn lưu giữ hơn 100 ngôi nhà hanok truyền thống với mái ngói cong đặc trưng. Điều thú vị là hậu duệ dòng họ quý tộc Pungsan Ryu, những người đặt nền móng cho ngôi làng, vẫn sinh sống tại đây. Du khách có thể đi bộ giữa những ngôi nhà cổ, tìm hiểu đời sống thời Joseon hoặc lên vách đá Buyong