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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Côn Đảo tiếp tục vào 'top 15 điểm đến ẩn mình hấp dẫn nhất thế giới'

Lê Nam
Lê Nam
Xu hướng tìm đến những điểm đến yên tĩnh, ít đông đúc đang lan rộng trên toàn cầu. Trong danh sách 15 điểm đến ít người biết đến đáng khám phá nhất năm 2026 do Lonely Planet - thương hiệu xuất bản các ấn phẩm du lịch nổi tiếng thế giới công bố, Côn Sơn (Côn Đảo) là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Ngày càng nhiều người lựa chọn các địa điểm tránh đám đông, ít ồn ào để tìm kiếm những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống chậm. Đây cũng là xu hướng được hãng hướng dẫn du lịch Lonely Planet phản ánh trong danh sách "15 điểm đến ít người biết đến đáng khám phá nhất năm 2026". Danh sách không tập trung vào những nơi xa xôi nhất thế giới mà ưu tiên các điểm đến còn ít được biết đến, có bản sắc riêng và có thể hưởng lợi từ sự phát triển du lịch bền vững.

Danh sách năm nay trải dài từ vương quốc Lesotho nằm giữa Nam Phi, thành phố Tetouan ở miền bắc Morocco, vùng núi Kanchenjunga của Nepal cho tới miền bắc Iceland. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt là Côn Sơn - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Côn Đảo.

Côn Đảo tiếp tục vào 'top 15 điểm đến ẩn mình hấp dẫn nhất thế giới'- Ảnh 1.

Thiên nhiên nguyên sơ và hệ sinh thái biển là sức hút lớn của Côn Đảo

ẢNH: ANH VŨ

Địa danh này của Việt Nam mang đến một hình ảnh rất khác so với nhiều điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đông Nam Á. Sau nhịp sống sôi động ở trung tâm TP.HCM, hòn đảo này gây ấn tượng bởi những bãi biển dài, làn nước trong xanh, những dãy núi phủ rừng và bầu không khí thanh bình. Điểm đặc biệt của Côn Đảo không chỉ nằm ở thiên nhiên mà còn ở chiều sâu lịch sử. Ngày nay, các di tích như Nhà tù Côn Đảo, Chuồng Cọp hay Nghĩa trang Hàng Dương trở thành những địa chỉ giúp du khách hiểu hơn về lịch sử Việt Nam.

Bên cạnh giá trị lịch sử, phần lớn diện tích Côn Đảo thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo với hệ sinh thái biển đa dạng, rạn san hô, rừng nguyên sinh và các bãi đẻ của rùa biển. Lonely Planet đánh giá đây là điểm đến phù hợp cho những người yêu thích lặn biển, trekking hoặc đơn giản là tìm kiếm một kỳ nghỉ yên tĩnh giữa thiên nhiên.

Danh sách năm nay còn giới thiệu nhiều điểm đến mới lạ trên thế giới. Lesotho được ví như "vương quốc trên mây" giữa Nam Phi với những cung đường cưỡi ngựa băng qua núi cao. Tetouan của Morocco hấp dẫn bởi khu phố cổ được UNESCO công nhận nhưng vẫn giữ được nhịp sống địa phương thay vì phục vụ du lịch đại trà. 

Tại Nhật Bản, đảo Shikoku được gợi ý cho những ai muốn khám phá hành trình hành hương 88 ngôi chùa nổi tiếng, trong khi vùng Kanchenjunga ở Nepal là lựa chọn dành cho những người đam mê trekking nhưng muốn tránh sự đông đúc của cung đường Everest. 

Danh sách còn có nhiều cái tên ít xuất hiện trong các cẩm nang du lịch phổ biến như Tubagua (Cộng hòa Dominica), Suriname ở Nam Mỹ, Công viên quốc gia Big Bend (Mỹ), Kufstein (Áo), Hyères (Pháp), Freiburg và Rừng Đen (Đức), Bắc Iceland hay Bắc Macedonia.

Theo báo cáo mới nhất về du lịch và phát triển bền vững của Booking.com được Forbes dẫn lại, 43% du khách trên thế giới cho biết họ chủ động tránh những điểm đến quá đông, tăng 11 điểm phần trăm so với năm trước. Gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ lựa chọn như vậy không chỉ vì muốn có trải nghiệm riêng tư hơn mà còn nhằm góp phần giảm tình trạng quá tải du lịch tại các điểm đến nổi tiếng. 

Trong bối cảnh nhiều quốc gia hướng tới phát triển du lịch bền vững, danh sách này được xem là gợi ý cho những hành trình mới cho những du khách có thể khám phá thiên nhiên, văn hóa và lịch sử theo cách chậm rãi hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển cho các cộng đồng địa phương.

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