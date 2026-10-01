Phú Quốc sẽ có nhà hàng Michelin đầu tiên vào năm sau?

Ngày 1.10, tổ chức Michelin Guide công bố mở rộng phạm vi tuyển chọn nhà hàng tại Việt Nam đến Phú Quốc, trước đó là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Như vậy, đảo Ngọc trở thành điểm đến thứ tư của Việt Nam, và các nhà hàng tại Phú Quốc sẽ được đội ngũ thẩm định viên Michelin Guide trực tiếp khám phá và đánh giá. Dự kiến được công bố tại lễ trao giải vào giữa năm 2027, thời gian cụ thể của sự kiện chưa được công bố.

Lý giải về lựa chọn này, ông Gwendal Poullennec - Giám đốc quốc tế Michelin Guide đánh giá, Phú Quốc sở hữu bản sắc ẩm thực riêng biệt, được hình thành từ mối liên hệ chặt chẽ với biển cả cùng những sản vật địa phương như nước mắm và hồ tiêu.

Điều gây ấn tượng với các thẩm định viên là sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực làng chài mộc mạc với một thị trường ẩm thực ngày càng năng động, có sự tham gia của những đầu bếp và nhân sự trong ngành ẩm thực đến từ nhiều quốc gia. "Chúng tôi hân hạnh mở rộng hành trình của Michelin Guide tại Việt Nam đến với đảo Ngọc", ông Gwendal Poullennec nói.

Phú Quốc sẽ có những nhà hàng, quán ăn đầu tiên được vào danh sách Michelin năm sau ẢNH: LÊ NAM

Từ khu vực Dương Đông đến làng chài Hàm Ninh, nhiều quán ăn vẫn giữ những món ăn và cách chế biến truyền thống của cư dân đảo. Song song đó, sự phát triển nhanh của hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng những năm gần đây kéo theo sự xuất hiện của ngày càng nhiều nhà hàng cao cấp và các mô hình ẩm thực mới.

Sự hiện diện của Michelin Guide tại Phú Quốc có sự đồng hành của Sun Group với vai trò Đối tác điểm đến chiến lược của Michelin Guide tại Việt Nam. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group nhận định, khi khả năng kết nối của Phú Quốc với các thị trường quốc tế ngày càng thuận lợi, văn hóa và ẩm thực sẽ là những yếu tố có thể khiến du khách ở lại lâu hơn và khám phá điểm đến sâu hơn.

Tương tự các điểm đến khác trên thế giới, những nhà hàng tại Phú Quốc sẽ được thẩm định viên Michelin Guide đánh giá hoàn toàn ẩn danh.

Năm tiêu chí được áp dụng thống nhất trên toàn cầu gồm chất lượng nguyên liệu; kỹ thuật nấu ăn; sự hài hòa của hương vị; cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn và tính nhất quán theo thời gian cũng như trên toàn bộ thực đơn.

Tùy kết quả đánh giá, nhà hàng có thể được đưa vào danh sách Michelin Selected, nhận Bib Gourmand dành cho những địa chỉ có món ăn chất lượng với mức giá hợp lý hoặc được trao từ một đến ba Sao Michelin.

Một góc các nhà hàng tại "thị trấn hoàng hôn" trên đảo Phú Quốc ẢNH: LÊ NAM

Việc Phú Quốc gia nhập bản đồ Michelin diễn ra trong bối cảnh hòn đảo đang đẩy mạnh định vị thành điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí và sự kiện quốc tế. Danh sách đầy đủ các nhà hàng được lựa chọn trong Michelin Guide Vietnam 2027, bao gồm các địa chỉ tại Phú Quốc, sẽ được công bố vào giữa năm 2027.