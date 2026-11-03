Việt Nam đón 19,5 triệu khách quốc tế, khách châu Âu tăng mạnh

Theo thông tin Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố ngày 3.11, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong cả năm.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với 14,6 triệu lượt khách, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Tiếp theo là châu Âu với 3,22 triệu lượt, châu Mỹ hơn 1 triệu lượt và châu Úc khoảng 603.000 lượt.

Trong số 10 thị trường gửi khách lớn nhất, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với gần 4,4 triệu lượt, theo sau là Hàn Quốc với 3,4 triệu lượt. Nga vươn lên vị trí thứ ba với 1,25 triệu lượt, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 1,07 triệu lượt. Các thị trường tiếp theo gồm Mỹ (808.700 lượt), Campuchia (787.100 lượt), Nhật Bản (757.500 lượt), Ấn Độ (744.600 lượt), Philippines (579.200 lượt) và Úc (543.000 lượt).

Đáng chú ý, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng khách đến Việt Nam cao nhất, đạt 51,5%, tương đương tăng thêm khoảng 1,09 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng tuyệt đối này thậm chí vượt châu Á, khu vực ghi nhận thêm khoảng 992.000 lượt khách.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu các thị trường gửi khách đến Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 ẢNH: LÊ NAM

Trong đó, Nga tiếp tục là điểm sáng nổi bật với mức tăng trưởng 150%. Một số thị trường châu Âu khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như Ba Lan tăng 45,8%, Thụy Sĩ tăng 23,1%, CH Czech tăng 21,9% và Thụy Điển tăng 21,4%.

Ở khu vực Đông Nam Á, lượng khách Philippines đến Việt Nam tăng 52,4%, Campuchia tăng 43,2%, Singapore tăng 28,9% và Indonesia tăng 27,1%. Ngược lại, Hàn Quốc, thị trường truyền thống lớn thứ hai của du lịch Việt Nam, ghi nhận mức giảm 6,3%.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, môi trường du lịch an toàn, chính sách thị thực thuận lợi, việc mở rộng các đường bay thẳng quốc tế cùng sự đa dạng của sản phẩm du lịch là những yếu tố góp phần duy trì tăng trưởng hai con số.

Dù vậy, với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, ngành du lịch vẫn cần thu hút thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm, tương đương bình quân 2,75 triệu lượt mỗi tháng.

Để thúc đẩy lượng khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Đồng thời, các địa phương và doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường tổ chức sự kiện, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách và tạo đà tăng trưởng cho năm 2027.