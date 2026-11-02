Tạp chí Mỹ gợi ý 3 cách khám phá Việt Nam khó quên

Trong bài viết "3 cách trải nghiệm Việt Nam khó quên", cây bút Kate Springer của tạp chí Forbes Travel Guide nhận định, Việt Nam sở hữu sức hấp dẫn đa dạng, với hơn 3.200 km đường bờ biển, những đô thị năng động, vùng cao nguyên mờ sương và các công trình kiến trúc cổ kính.

Theo đó, dù yêu thích không khí náo nhiệt của thành phố, tìm kiếm sự yên bình bên bãi biển hay muốn khám phá nét quyến rũ của những đô thị nhỏ và làng quê truyền thống, du khách đều có thể tìm thấy trải nghiệm phù hợp tại Việt Nam.

Khám phá nhịp sống hiện đại TP.HCM

TP.HCM thường là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam của nhiều du khách quốc tế. Thành phố gây ấn tượng bởi những dòng xe máy đông đúc, khu chợ lâu đời, nhà thờ cổ và nền ẩm thực đường phố phong phú. Tác giả gợi ý du khách dạo quanh khu vực trung tâm, thưởng thức phở hoặc bánh canh cua trên những chiếc ghế nhựa ven đường, sau đó ghé Rooftop Garden Bar tại khách sạn Rex, nơi từng là điểm lui tới của nhiều phóng viên chiến trường.

Khu vực Thảo Điền thu hút du khách với những không gian nghệ thuật, ẩm thực và phong cách sống hiện đại ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, bài viết dành nhiều sự quan tâm cho khu vực Thảo Điền, thuộc phường An Khánh, bên kia sông Sài Gòn. Đây được xem là nơi tập trung của nhiều nhà thiết kế trẻ, doanh nhân và đầu bếp tài năng đang mang đến diện mạo mới cho văn hóa Việt Nam. Du khách có thể khám phá các cửa hàng nghệ thuật, thời trang độc lập, quán cà phê và không gian sáng tạo, trước khi kết thúc ngày bằng ly cocktail ngắm thành phố từ trên cao.

Forbes Travel Guide cũng giới thiệu khách sạn boutique Amanaki Thao Dien với 29 phòng, được thiết kế như một không gian nghệ thuật, kết hợp gốm cổ, nội thất gỗ và các tác phẩm đương đại của Việt Nam.

Thiên đường nghỉ dưỡng biển ở Cam Ranh

Trái ngược với nhịp sống hối hả của TP.HCM, Cam Ranh được Forbes Travel Guide ví như một thế giới khác để du khách có thể tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa biển xanh, cát trắng và những hàng dừa.

Chỉ khoảng một giờ bay từ TP.HCM, du khách có thể đến khu vực Bãi Dài, nổi bật với bờ cát dài khoảng 14,5 km và làn nước xanh ngọc. Nơi đây có hơn 300 ngày nắng mỗi năm, đặc biệt thích hợp cho kỳ nghỉ biển từ tháng 12 đến tháng 4. Bên cạnh tắm biển, du khách có thể tập yoga lúc bình minh, chơi golf, tham quan chùa Từ Vân, chợ Cam Đức hoặc khám phá đời sống làng chài tại bán đảo Bình Lập.

Biển xanh, cát trắng Cam Ranh được Forbes Travel Guide gợi ý là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng ẢNH: ACR

Hành trình còn có thể kết hợp khám phá Nha Trang, lặn ngắm san hô, tắm bùn khoáng tại Hòn Tằm và tham quan quần thể Tháp Bà Ponagar.

Về lưu trú, tác giả gợi ý The Anam Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng mang phong cách kiến trúc Đông Dương với 213 phòng, hơn 3.000 cây dừa cùng nhiều trải nghiệm ẩm thực địa phương. Nổi bật là chương trình nấu ăn do chính những người mẹ của nhân viên khu nghỉ dưỡng thực hiện, giới thiệu các công thức gia truyền đến du khách.

Ngược dòng thời gian khám phá di sản Hội An

Điểm đến thứ ba được tạp chí quốc tế này lựa chọn là Hội An, địa điểm có những ngôi nhà vàng, giàn hoa giấy và con hẻm quanh co tạo nên khung cảnh đầy hoài niệm.

Từng là thương cảng quốc tế sầm uất, Hội An ngày nay vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn giao thoa văn hóa giữa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Tác giả gợi ý du khách khám phá chùa Cầu, những hội quán cổ, phố đèn lồng, thưởng thức cao lầu, bánh mì và ghé các quán cà phê mang đậm phong cách địa phương.

Phố cổ Hội An hấp dẫn du khách bởi kiến trúc cổ kính và những giá trị văn hóa đặc sắc ẢNH: CAM THẢO

Không dừng lại ở phố cổ, du khách còn được khuyến khích đạp xe qua những cánh đồng lúa, tìm hiểu nghề trồng rau truyền thống tại làng Trà Quế, trải nghiệm thuyền thúng, làm đèn lồng hoặc tham gia lớp dệt thủ công. Với những người yêu lịch sử, thánh địa Mỹ Sơn, quần thể đền tháp Chăm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, cũng là điểm dừng chân đáng chú ý.

Forbes Travel Guide đề xuất Four Seasons Resort The Nam Hai làm nơi lưu trú, nổi bật với kiến trúc lấy cảm hứng từ nhà vườn truyền thống Việt Nam và các liệu pháp spa dựa trên triết lý của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.