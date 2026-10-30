Vừa thắng giải châu Á, Tà Xùa tiếp tục tranh giải du lịch thế giới

Theo danh sách vừa được công bố trên website chính thức của World Travel Awards (WTA), Tà Xùa là một trong 10 ứng viên tranh giải Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới năm 2026 (World's Leading Emerging Tourism Destination 2026). Đây là bước tiến mới của điểm đến nổi tiếng với biển mây và những cung đường núi hùng vĩ, sau khi Tà Xùa được WTA vinh danh là Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á tại lễ trao giải diễn ra ở Maldives ngày 27.9 vừa qua.

Ở vòng bình chọn cấp châu Á, Tà Xùa vượt qua nhiều điểm đến như Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia), Đài Bắc (Đài Loan) và Ninh Bình (Việt Nam) để giành danh hiệu cao nhất.

Tiếp nối thành tích này, Tà Xùa bước vào cuộc đua cấp thế giới cùng 9 ứng viên quốc tế, gồm Ajman (UAE), Braga (Bồ Đào Nha), Hobart (Úc), Huesca La Magia (Tây Ban Nha), Kotor (Montenegro), Melaka (Malaysia), Okinawa (Nhật Bản), Valladolid (Mexico) và Hà Nam (Việt Nam). Đáng chú ý, Melaka là điểm đến từng giành chiến thắng ở chính hạng mục này năm 2025, trong khi Braga hai lần liên tiếp được vinh danh vào năm 2023 và 2024.

Tà Xùa (Sơn La) tiếp tục được đề cử giải Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới năm 2026 ẢNH: ĐỖ VINH

Nằm ở vùng núi phía bắc Việt Nam, Tà Xùa ngày càng được du khách biết đến nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, đặc biệt là hiện tượng biển mây thường xuất hiện vào những thời điểm thích hợp trong năm. Những địa danh như sống lưng khủng long, các đỉnh núi và cung đường săn mây đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên.

Việc liên tiếp được vinh danh ở cấp châu Á và góp mặt trong danh sách đề cử thế giới mở ra thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Tà Xùa đến du khách quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao sức hút của du lịch miền núi phía bắc Việt Nam.

Không chỉ Tà Xùa, nhiều điểm đến của Việt Nam cũng xuất hiện trong danh sách đề cử WTA cấp thế giới năm nay. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) tiếp tục tranh giải Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu thế giới, danh hiệu mà điểm đến này đã giành được năm 2025.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) ẢNH: NTT

Trong khi đó, Mộc Châu (Sơn La) được đề cử Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới. Hà Nội góp mặt ở các hạng mục Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới và Điểm đến du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố hàng đầu thế giới. TP.HCM cũng được đề cử ở các hạng mục về du lịch công vụ, lễ hội và sự kiện.

Theo WTA, vòng bình chọn các giải thưởng cấp thế giới năm 2026 diễn ra từ ngày 6 - 30.10. Du khách và những người hoạt động trong ngành du lịch có thể tham gia bình chọn thông qua website chính thức của giải thưởng. Kết quả dự kiến được công bố tại lễ trao giải chung kết WTA 2026, tổ chức ở Tanzania vào ngày 12.12 tới.