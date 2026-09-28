Tà Xùa lần đầu thắng 'Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á'

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ngày 27.9 tại CROSSROADS Maldives, Tà Xùa (Sơn La) được xướng tên ở hạng mục Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026 - Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên Tà Xùa tham gia hạng mục này và cũng là lần đầu giành chiến thắng.

Trước đó, trong danh sách đề cử được World Travel Awards công bố, Tà Xùa cùng Ninh Bình là hai đại diện của Việt Nam cạnh tranh với nhiều điểm đến trong khu vực như Koh Kood (Thái Lan), Melaka (Malaysia), Morioka (Nhật Bản), đảo Sumba (Indonesia) và Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).

Thiên đường săn mây Tà Xùa lần đầu được vinh danh điểm đến hàng đầu châu Á ẢNH: VINH ĐỖ

Tà Xùa những năm gần đây trở thành một trong những điểm đến vùng cao được du khách trẻ đặc biệt quan tâm, nổi tiếng với những biển mây trải giữa các dãy núi Tây Bắc.

Nằm ở độ cao trên 1.500 m, nhiều khu vực của Tà Xùa cao trên 2.000 m, tạo nên khí hậu mát mẻ cùng cảnh quan núi rừng đặc trưng. Các địa danh như sống lưng khủng long, Đỉnh Gió, mỏm Cá Heo, thảo nguyên Tà Xùa hay những cung trekking xuyên rừng đã trở thành những điểm check-in quen thuộc với cộng đồng yêu du lịch khám phá.

Điểm đến này còn sở hữu không gian văn hóa của cộng đồng người Mông với kiến trúc nhà ở, trang phục, nghề thủ công, ẩm thực và nhiều phong tục truyền thống. Du khách có thể trải nghiệm nghề dệt lanh, nhuộm chàm, vẽ hoa văn bằng sáp ong hay tìm hiểu đời sống tại các bản làng vùng cao.

Một sản phẩm đặc trưng khác của Tà Xùa là những vùng chè Shan tuyết cổ thụ. Bên cạnh giá trị kinh tế, các vùng chè đang mở ra hướng phát triển những trải nghiệm gắn với văn hóa trà, nông nghiệp bản địa và đời sống người dân địa phương.

Việc được World Travel Awards vinh danh đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Tà Xùa, từ một địa danh từng chủ yếu được biết đến trong cộng đồng yêu trekking, săn mây trong nước trở thành điểm đến được nhận diện ở quy mô khu vực.

Tà Xùa nổi tiếng với biển mây và những cung trekking giữa núi rừng Tây Bắc ẢNH: DIỆP HỮU ĐẠT

Theo UBND xã Tà Xùa, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón khoảng 56.000 lượt khách, đạt 46,7% kế hoạch năm; doanh thu du lịch khoảng 54 tỉ đồng. Cả năm 2026, Tà Xùa đặt mục tiêu đón 120.000 lượt khách, doanh thu khoảng 120 tỉ đồng.

Cùng với sức hút ngày càng lớn, địa phương đang hướng tới phát triển du lịch bền vững, cải thiện hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ, tăng liên kết với doanh nghiệp lữ hành, đồng thời bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương.

World Travel Awards được tổ chức từ năm 1993, là hệ thống giải thưởng dành cho các điểm đến, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Năm 2026, Việt Nam tiếp tục được World Travel Awards trao danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á".