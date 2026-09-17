Tập đoàn khách sạn Tây Ban Nha lập 'bộ não' Đông Nam Á tại Việt Nam

Tập đoàn khách sạn nổi tiếng của Tây Ban Nha Palladium vừa bổ nhiệm ông Farah Jaber làm Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á, phụ trách chiến lược phát triển, tăng trưởng và hoạt động vận hành trên toàn khu vực. Ông Farah Jaber sẽ làm việc trong bộ máy điều hành châu Á - Thái Bình Dương mà Palladium đặt tại TP.HCM; và báo cáo trực tiếp cho ông Jesús Sobrino, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn.

Ông Farah có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn hạng sang tại châu Á, từng đảm nhiệm các vị trí điều hành tại Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Trước khi gia nhập Palladium, ông từng làm việc tại Minor Hotels, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tại một số khách sạn cao cấp ở Dubai, Maldives và Seychelles. CEO của tập đoàn này khẳng định, việc bổ nhiệm lãnh đạo Đông Nam Á thể hiện kỳ vọng dài hạn của tập đoàn đối với thị trường Việt Nam và khu vực.

Ông Farah Jaber vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á

Cùng ông Farah Jaber, bộ máy khu vực còn có bà Đặng Lan Phương phụ trách phát triển châu Á - Thái Bình Dương và hai lãnh đạo vận hành tại Việt Nam là ông Álvaro Moreno, ông Jacobo Priegue. Nhóm này phụ trách tìm kiếm dự án mới, khai trương, tái định vị thương hiệu, vận hành, thương mại và tối ưu doanh thu.

Việc tập trung các vị trí phát triển, vận hành và điều hành khu vực tại Việt Nam diễn ra sau khi Palladium chọn TP.HCM làm trụ sở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, lãnh đạo tập đoàn cho biết TP.HCM là trung tâm điều hành thứ tư của tập đoàn đình đám này trên thế giới, bên cạnh Cancún, Madrid và Ibiza. Từ đây, tập đoàn dự kiến tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển tại Đông Nam Á và các thị trường lân cận.

Ông Farah Jaber đánh giá Đông Nam Á hiện là một trong những thị trường khách sạn năng động nhất thế giới, nhờ nhu cầu trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp tăng, du lịch nội địa phát triển và khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng.

Hai dự án đầu tiên của tập đoàn này hoạt động tại Hà Nội và Khánh Hòa ẢNH: PALLADIUM

Việt Nam là thị trường đầu tiên Palladium chọn khi mở rộng sang châu Á. Tập đoàn đang triển khai hai dự án gồm BLESS L'Ayla Ninh Vân Bay tại Khánh Hòa, dự kiến mở năm 2027 và bổ sung 54 biệt thự; cùng BLESS Hotel tại Hà Nội, dự kiến khai trương năm 2028. Đây là bước khởi đầu cho kế hoạch mở rộng các thương hiệu Palladium tại Việt Nam và khu vực.