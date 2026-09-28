Từ xe ôm thành chủ doanh nghiệp du lịch

Đầu năm 2023, anh Nguyễn Thuật, 35 tuổi, quê Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) quyết định nghỉ việc tại một công ty trong KCN Bắc Ninh dù đang có mức thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Công việc ổn định nhưng quãng thời gian xa nhà, áp lực và cảm giác không còn phù hợp với nghề khiến anh nghĩ đến một hướng đi khác.

"Mỗi lần trở về nhà, tôi thấy quê mình có cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc, con người rất đáng mến nhưng nhiều du khách vẫn thiếu thông tin đáng tin cậy để tự tin lên đường. Tôi muốn làm một việc vừa gần gia đình, vừa có ích cho quê hương", anh Thuật kể với PV Thanh Niên.

Rời thành phố về quê vì áp lực

Gia đình khi đó không khỏi lo lắng bởi anh từ bỏ một công việc ổn định để bắt đầu lại trong ngành du lịch vốn có tính mùa vụ cao. Ba ngày sau khi nghỉ việc, anh xuống Hà Nội mua máy ảnh, rồi dành khoảng một tuần khảo sát các điểm đến, tìm hiểu nhu cầu du khách và học nghề từ những người đi trước. Công việc đầu tiên của anh rất đơn giản, đó là chở khách bằng xe máy đến dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pí Lèng, Lô Lô Chải… rồi chụp ảnh miễn phí. Đổi lại, anh chỉ nhờ khách đăng ảnh lên mạng xã hội và giới thiệu mình nếu cảm thấy hài lòng. "Khó nhất là gây dựng niềm tin khi mình chưa có thương hiệu, kinh nghiệm vận hành còn hạn chế. Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ như tư vấn đường đi, chở khách, hỗ trợ khách, chụp ảnh rồi tự rút kinh nghiệm từ những việc chưa làm tốt", anh nói.

Trở về quê hương, thoát khỏi áp lực thành phố, anh Nguyễn Thuật làm du lịch địa phương ẢNH: NVCC

Du lịch vùng cao phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và thời tiết. Mùa hoa, mùa lúa chín, lượng khách tăng mạnh nhưng khi mưa bão lại giảm đáng kể. Những lúc vắng khách, anh Thuật dành thời gian chạy lại các cung đường, kiểm tra dịch vụ ăn uống, lưu trú và cập nhật tình hình để tư vấn. Có giai đoạn anh từng tự hỏi quyết định trở về quê có đúng hay không. Nhưng những lời cảm ơn từ khách, hay việc khách quay lại và giới thiệu bạn bè, khiến anh tiếp tục theo nghề.

Trong quá trình tìm khách qua mạng xã hội, anh nhận thấy nhiều hội nhóm yêu cầu trả phí quảng cáo, trong khi tình trạng quảng cáo sai sự thật, thậm chí lừa tiền đặt phòng bắt đầu xuất hiện khi lượng khách tăng. Tháng 10.2023, anh lập cộng đồng "Hà Giang Review Tất Tần Tật", tạo không gian để du khách chia sẻ kinh nghiệm, hỏi thông tin; còn các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị dịch vụ có thể giới thiệu sản phẩm miễn phí.

Sau khoảng 7 tháng, nhóm đạt 1 triệu thành viên; đến tháng 11.2025 vượt 2 triệu và hiện có khoảng 2,2 triệu người. Quy mô càng lớn, áp lực kiểm duyệt càng cao. Mỗi ngày, nhóm tiếp nhận hàng trăm bài đăng và hàng nghìn bình luận. Hiện anh Thuật có 7 nhân sự hỗ trợ quản lý theo ca; anh thừa nhận quá trình vận hành không tránh khỏi sai sót. Khi phát hiện thông tin chưa chính xác, đội ngũ sẽ xác minh, đính chính, xin lỗi hoặc gỡ nội dung; đồng thời rà soát lại quy trình và yêu cầu người đăng cung cấp bằng chứng rõ hơn.

Những chuyến đưa du khách khám phá cung đường vùng cao của anh Thuật ẢNH: NVCC

Từ xe ôm thành chủ doanh nghiệp

Từ một người chở khách bằng xe máy, anh tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch rồi trở thành trưởng phòng mua bán dịch vụ của một doanh nghiệp lữ hành địa phương. Cuối năm 2025, anh thành lập doanh nghiệp riêng, chuyên tổ chức tour và cung cấp phương tiện cho khách trong nước lẫn quốc tế tại Tuyên Quang.

Nhờ mức độ nhận biết từ cộng đồng và mạng xã hội, lượng khách đặt dịch vụ tăng khoảng 50 - 60%. Trung bình mỗi ngày anh phục vụ 60 - 70 khách, còn dịp lễ, tết có thể tăng gấp 5 đến 6 lần. Thu nhập hiện cao khoảng 1,5 đến 2 lần so với thời còn làm việc tại Bắc Ninh. Tuy vậy, anh cho rằng giá trị lớn nhất cộng đồng mang lại không chỉ là khách hàng. Những câu hỏi, góp ý và cả lời phàn nàn giúp anh biết du khách đang gặp vướng mắc ở đâu, từ chuyện thuê xe, chỗ ở đến lịch trình, qua đó điều chỉnh dịch vụ.

Anh cho rằng người làm du lịch phải tôn trọng nơi mình đang khai thác, từ việc nhắc khách không xả rác, giữ trật tự tại khu dân cư, xin phép trước khi chụp ảnh người dân đến tránh biến sinh hoạt, nghi lễ bản địa thành màn trình diễn. "Lợi ích từ du lịch cộng đồng cũng cần đến được với người dân địa phương thông qua chỗ ở, bữa ăn, hướng dẫn viên hay những sản phẩm do chính họ làm ra", anh nói.

Những lúc rảnh, anh Thuật vẫn chụp ảnh miễn phí cho du khách như những ngày đầu vào nghề ẢNH: NVCC

Sau ba năm trở về quê, từ những chuyến xe máy chở khách, anh Thuật đã có doanh nghiệp riêng và một cộng đồng du lịch hàng triệu thành viên. Nhưng những lúc rảnh, anh vẫn mang máy ảnh đến các điểm du lịch để chụp miễn phí cho khách như những ngày đầu mới vào nghề. "Thu nhập bây giờ tốt hơn trước, nhưng điều khiến tôi vui nhất vẫn là khi có người nhắn cảm ơn vì được tư vấn đúng, có một chuyến đi vui vẻ hoặc tránh được một vụ lừa đảo", anh Thuật nói.