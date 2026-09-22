Đẩy mạnh xúc tiến du lịch Việt ra thế giới

Không thể mãi chờ "hữu xạ tự nhiên hương"

Từ hệ thống hang động kỳ vĩ, đường bờ biển dài, di sản văn hóa đa dạng đến nền ẩm thực ngày càng được thế giới chú ý, du lịch VN không thiếu "nguyên liệu" để kể chuyện. Vấn đề nằm ở chỗ kể câu chuyện nào, kể với ai, bằng cách nào và làm sao để hình ảnh ấy đủ mạnh khiến một người ở bất kỳ đâu trên thế giới quyết định đặt vé đến VN.

Ẩm thực Việt Nam là một trong những sản phẩm có nhiều dư địa để quảng bá mạnh hơn tới khách quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Với mục tiêu đến năm 2030 đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) của Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch VN, duy trì sự hiện diện thường xuyên ở các thị trường trọng điểm. Điều đó cho thấy quảng bá không còn là câu chuyện tổ chức một vài hội chợ, roadshow hay tung ra một video đẹp, mà phải trở thành một phần của chiến lược cạnh tranh điểm đến.

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp du lịch đánh giá, Nghị quyết 26 đã "điểm đúng huyệt" những vấn đề quan trọng trong công tác xúc tiến. Đơn cử, Nghị quyết yêu cầu "Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện VN, trung tâm văn hóa VN ở nước ngoài và đại sứ du lịch trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Tận dụng các chương trình, sự kiện đối ngoại, ngày văn hóa, tuần lễ văn hóa VN ở nước ngoài để quảng bá, xúc tiến du lịch. Căn cứ điều kiện cụ thể nghiên cứu thiết lập và vận hành hiệu quả mạng lưới văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng theo mô hình phù hợp". Thực tế, việc thiếu mạng lưới văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng được nói đến nhiều năm qua nhưng chưa thực hiện, là một thiệt thòi lớn cho ngành công nghiệp không khói.

Hàng trăm nhà sáng tạo nội dung quốc tế trải nghiệm, ghi hình và chia sẻ về du lịch Phú Quốc, Đà Nẵng mới đây ẢNH: BTC

Tương tự, mấy năm nay, việc các tỉnh chủ động ra nước ngoài mời gọi đầu tư, quảng bá du lịch khá nhiều. Song một chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch tầm quốc gia cũng là mong mỏi của các doanh nghiệp trong ngành. Nghị quyết 26 yêu cầu: Xây dựng chương trình xúc tiến du lịch quốc gia bảo đảm thông điệp thống nhất, chuyên nghiệp, gắn quảng bá du lịch với quảng bá hình ảnh quốc gia, môi trường đầu tư, thương mại, bản sắc văn hóa, di sản, con người... Theo đó, định vị VN là điểm đến chất lượng cao, an toàn, hấp dẫn. Nhà nước điều phối thống nhất chiến dịch quảng bá xúc tiến điểm đến quốc gia và đồng hành với các doanh nghiệp lớn trong các chiến dịch quảng bá, xúc tiến du lịch quốc tế.

Du lịch VN có thể đi sau một số điểm đến như Singapore, Dubai hay Hàn Quốc về kinh nghiệm xây dựng thương hiệu du lịch quốc tế, nhưng đi sau cũng mang lại lợi thế nhất định. VN có thể quan sát những mô hình đã chứng minh hiệu quả, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp và tránh lặp lại những cách làm đã lỗi thời. Điều quan trọng là chiến dịch quảng bá phải đi cùng sản phẩm đủ tốt để đỡ được lượng quan tâm mà truyền thông tạo ra. Ông Vũ Nguyên Quân, Giám đốc Marketing Klook Việt Nam

Trao đổi với PV Thanh Niên, Th.S Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, phân tích: Chúng ta đã có thương hiệu du lịch quốc gia, có logo, có khẩu hiệu, có định hướng, nhưng câu hỏi quan trọng là những chiến dịch cụ thể đi kèm là gì? Nếu một điểm đến cùng lúc muốn quảng bá quá nhiều thứ, từ ẩm thực đường phố, nghỉ dưỡng, mua sắm đến chữa lành, thiên nhiên…, thông điệp sẽ bị nhiễu và định vị thương hiệu không còn rõ. Chính sự nhất quán mới khiến khách nhớ đến điểm đến. Câu chuyện quảng bá cũng cần gắn với một thay đổi lớn hơn trong tư duy phát triển du lịch từ số lượng sang giá trị khách mà ngành du lịch VN đang hướng tới.

Từ độ phủ truyền thông đến doanh thu du lịch

Nhìn sang các quốc gia trong khu vực, điểm đáng chú ý là cách biến một chiến dịch truyền thông thành hành vi du lịch thực tế.

Đầu năm nay, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) chọn nữ nghệ sĩ Lisa làm đại sứ quảng bá du lịch Thái Lan (Amazing Thailand Ambassador) và triển khai chiến dịch "Feel All the Feelings" (tạm dịch: Cảm nhận trọn vẹn mọi cảm xúc). Lisa không đơn thuần xuất hiện trên một poster, mà cả hệ thống nội dung được xây dựng quanh văn hóa, cảm xúc, trải nghiệm và các điểm đến cụ thể của Thái Lan. Sau video quảng bá, du khách được khuyến khích đến những địa điểm xuất hiện trong chiến dịch, sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Đến giữa tháng 9, TAT công bố dự án đã tạo hơn 448 triệu lượt hiển thị, hơn 89,4 triệu lượt xem TVC và hơn 464 triệu lượt tương tác truyền thông, với giá trị PR trên 567 triệu baht.

Việt Nam sở hữu hệ thống hang động kỳ vĩ hàng đầu thế giới ẢNH: CHÂU Á NGUYỄN

Ông Vũ Nguyên Quân, Giám đốc Marketing Klook Việt Nam (nền tảng dịch vụ du lịch số hàng đầu hiện nay), nhấn mạnh môi trường số đang tạo ra cơ hội đáng kể cho VN trong cuộc cạnh tranh này. KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung đang trở thành một lực lượng rất quan trọng để đưa hình ảnh điểm đến đến người dùng quốc tế. Du khách hiện không chỉ tra cứu website chính thức trước chuyến đi. TikTok, YouTube, Instagram, review của người dùng và những video trải nghiệm thực tế ngày càng tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, ông Quân nhấn mạnh nền tảng cốt lõi vẫn là cơ sở hạ tầng, nguồn cung dịch vụ và nhân lực. Nếu hình ảnh truyền thông rất tốt nhưng khách đến nơi mà dịch vụ không tương xứng thì hiệu quả sẽ không bền vững.

"Du lịch VN có thể đi sau một số điểm đến như Singapore, Dubai hay Hàn Quốc về kinh nghiệm xây dựng thương hiệu du lịch quốc tế, nhưng đi sau cũng mang lại lợi thế nhất định. VN có thể quan sát những mô hình đã chứng minh hiệu quả, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp và tránh lặp lại những cách làm đã lỗi thời. Điều quan trọng là chiến dịch quảng bá phải đi cùng sản phẩm đủ tốt để đỡ được lượng quan tâm mà truyền thông tạo ra", ông Vũ Nguyên Quân nhận định.

Th.S Tăng Thông Nhân khẳng định VN có những lợi thế rất rõ để xây dựng các mũi nhọn tương tự. Hai nhóm ông đặc biệt đánh giá cao là thiên nhiên và ẩm thực. VN có hệ thống hang động, núi rừng, biển đảo và cảnh quan mà nhiều điểm đến trong khu vực khó có thể sao chép. Với ẩm thực, VN đã có lợi thế lớn ở thức ăn đường phố nhưng chưa khai thác hết phân khúc cao cấp. Một món ăn truyền thống hoàn toàn có thể bước vào ẩm thực cao cấp - fine dining, gắn với nguyên liệu bản địa và câu chuyện văn hóa để trở thành trải nghiệm có mức chi tiêu cao.

Nghị quyết 26 đặt ra mục tiêu rất lớn cho du lịch VN trong 4 năm tới. Nhưng để đạt 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế và quan trọng hơn là thu hút được nhóm khách lưu trú lâu, chi tiêu cao, các chuyên gia đều cho rằng cần nhiều hơn là những hội chợ, các buổi biểu diễn roadshow hay vài video quảng bá riêng lẻ. Muốn được nhìn thấy giữa hàng trăm quốc gia cùng cạnh tranh từng chuyến bay, từng kỳ nghỉ và từng đồng chi tiêu của du khách, VN cần biết mình muốn thế giới nhớ điều gì, kể câu chuyện đó với ai, bằng cách nào và kể đủ lâu để người xem muốn biến nó thành một chuyến đi.