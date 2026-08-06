Việt Nam vào top 4 điểm đến châu Á hút khách châu Âu

Theo dữ liệu Agoda công bố ngày 6.8, Việt Nam tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đứng sau Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú của khách châu Âu cho các chuyến đi trong tháng 7 và tháng 8; Malaysia đứng ở vị trí thứ năm. Bảng xếp hạng được tổng hợp từ lượt tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng Agoda trong giai đoạn từ ngày 1.4 đến 30.6, áp dụng cho các kỳ lưu trú từ ngày 1.7 đến 31.8.2026 và so sánh với cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ cải thiện thứ hạng, Việt Nam còn nằm trong top 3 điểm đến châu Á có mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất từ thị trường châu Âu. Trong 20 điểm đến hàng đầu, Ấn Độ dẫn đầu với mức tăng 14%, tiếp đến là Hàn Quốc 13% và Việt Nam 12%. Kết quả này cho thấy lựa chọn của khách châu Âu đang dần mở rộng ra ngoài những điểm đến quen thuộc tại châu Á. Các quốc gia có sự kết hợp giữa biển, đô thị, văn hóa bản địa và khả năng tổ chức những hành trình dài ngày ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Khách Đức tìm kiếm Việt Nam nhiều nhất

Tháng 7 và tháng 8 vốn là cao điểm du lịch hè tại châu Âu, khi trường học bước vào kỳ nghỉ và các gia đình tăng nhu cầu đi nước ngoài. Mùa hè năm nay diễn ra sau nhiều đợt nắng nóng xuất hiện sớm tại các quốc gia châu Âu, khiến những điểm đến sở hữu biển, đảo và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng tiếp tục được chú ý. Với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, Việt Nam có lợi thế cung cấp nhiều loại hình trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng ven biển, khám phá đảo, du lịch đô thị đến ẩm thực và văn hóa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp Việt Nam nâng cao vị trí trên bản đồ du lịch của khách châu Âu.

Việt Nam vượt lên top 4 lựa chọn của khách Âu ẢNH: NHẬT THỊNH

Xét theo thị trường nguồn, Đức đã vượt Pháp để trở thành quốc gia châu Âu có lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam cao nhất trong mùa hè năm nay. Pháp đứng thứ hai, tiếp đến là Vương quốc Anh, Hà Lan và Nga. Bên cạnh các thị trường truyền thống, Việt Nam còn ghi nhận sự gia tăng mạnh từ nhiều thị trường mới nổi. Lượng tìm kiếm từ Azerbaijan tăng 177% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Ba Lan tăng 66% và Thụy Điển tăng 55%. Mức tăng này cho thấy sức hút của Việt Nam đang lan rộng hơn tại châu Âu, thay vì chỉ tập trung ở một số thị trường lâu nay như Pháp, Đức hay Anh.

Theo Agoda, độ phủ của thương hiệu du lịch Việt Nam, các chính sách thị thực được nới lỏng, mạng lưới hàng không quốc tế mở rộng và hệ thống sản phẩm ngày càng đa dạng là những yếu tố hỗ trợ xu hướng này. Việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cũng tạo thuận lợi cho du khách lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ dài ngày, kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một hành trình. Đối với khách châu Âu, nhóm thường có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu tương đối cao, sự thuận tiện về thị thực và kết nối hàng không là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến.

Đức là quốc gia dẫn đầu về số lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, vượt qua Pháp vốn là thị trường dẫn đầu cùng kỳ năm ngoái ẢNH: LÊ NAM TẠO BẰNG AI

Du lịch biển chiếm ưu thế

Trong nước, Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục là hai địa phương được khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong năm thứ hai liên tiếp. Nha Trang vươn lên vị trí thứ ba, thay thế Hà Nội trong nhóm ba điểm đến dẫn đầu. Du lịch biển đang là một trong những sản phẩm có sức cạnh tranh rõ nét nhất của Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Đà Nẵng sở hữu lợi thế về bãi biển, khu nghỉ dưỡng, hạ tầng hàng không và khả năng kết nối với Hội An, Huế, Mỹ Sơn. Trong khi đó, Nha Trang đang thu hút sự chú ý nhờ hệ thống lưu trú ven biển, các khu nghỉ dưỡng đảo và những hoạt động vui chơi, giải trí trên biển.

TP.HCM tiếp tục hấp dẫn nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm đô thị, văn hóa và ẩm thực. Thành phố cũng đóng vai trò cửa ngõ để khách quốc tế tiếp tục di chuyển đến các điểm du lịch ở miền Nam và các địa phương ven biển.

Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2026 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định việc Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư phản ánh sức hút ngày càng lớn đối với khách châu Âu, không chỉ từ những thị trường truyền thống mà còn ở các thị trường mới nổi. Sự hiện diện của Đà Nẵng và Nha Trang trong top ba điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cũng làm nổi bật thế mạnh du lịch biển. Việt Nam có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ khám phá thành phố năng động, trải nghiệm văn hóa bản địa đến nghỉ dưỡng tại các bãi biển và hòn đảo.