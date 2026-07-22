Vì sao khách Hàn Quốc chọn Việt Nam nhiều hơn Thái Lan?

Chỉ sau Nhật Bản

Theo số liệu của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, trong tháng 5.2026 có khoảng 278.000 lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam. Với kết quả này, Việt Nam trở thành điểm đến nước ngoài được người Hàn lựa chọn nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Nhật Bản với khoảng 951.000 lượt. Mỹ đứng thứ ba với khoảng 100.000 lượt, trong khi Việt Nam vượt nhiều điểm đến cạnh tranh trong khu vực như Thái Lan, Philippines và Singapore.

Ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại The Anam Group cho biết, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của The Anam Cam Ranh. Trong mùa hè, khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng khách quốc tế lưu trú tại khu nghỉ dưỡng.

Khách Hàn Quốc là phân khúc quan trọng đối với ngành khách sạn tại Cam Ranh (Khánh Hoà). Đây là nhóm khách sẵn sàng chi tiêu cho khu nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực chất lượng và những trải nghiệm khác biệt. Phần lớn khách Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm du lịch, gu thẩm mỹ rõ ràng và yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. Họ đặc biệt coi trọng sự tận tâm, tính cá nhân hóa và các trải nghiệm được đầu tư kỹ lưỡng. Sở thích của nhóm khách này cũng khá đa dạng, bên cạnh nghỉ dưỡng bên biển, họ quan tâm đến thể thao dưới nước, spa, golf, ẩm thực địa phương, tham quan chợ truyền thống, tắm bùn và khám phá văn hóa bản địa.

Chợ Hàn (Đà Nẵng) lúc nào cũng tấp nập du khách Hàn Quốc mua sắm ẢNH: HỮU TÚ

Nữ du khách Hàn Quốc thích thú diện áo dài Việt Nam ẢNH: HỮU TÚ

Đa dạng trải nghiệm hơn

Lý giải việc Việt Nam trở thành điểm đến nước ngoài được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai thế giới, TS Chung Lê Khang, Giảng viên ngành Việt Nam học - Du lịch, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhận định, Việt Nam nằm trong nhóm điểm đến cự ly gần và trung bình, với thời gian bay phổ biến khoảng 4-5 giờ. Mạng lưới đường bay thẳng kết nối Seoul, Busan và một số thành phố khác của Hàn Quốc với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang - Cam Ranh và Phú Quốc. Đây là điều kiện thuận lợi cho những chuyến nghỉ dưỡng từ 4 đến 5 ngày, phù hợp với xu hướng đi nước ngoài nhiều lần trong năm của người Hàn Quốc.

Thứ hai, Việt Nam tạo ra tỷ lệ tương đối hấp dẫn giữa chi phí và chất lượng trải nghiệm. Với mức chi tiêu hợp lý, khách Hàn có thể tiếp cận khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf, ẩm thực và nhiều dịch vụ có chất lượng tốt. Việt Nam còn có lợi thế về sự đa dạng cảnh quan và sản phẩm, từ đô thị, biển đảo đến di sản, văn hóa và ẩm thực. Những điểm đến như Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang - Cam Ranh và Phú Quốc có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển, golf, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và tham quan trong cùng một hành trình.

Nhìn bối cảnh chung, Việt Nam và Thái Lan đang ở những vị trí khác nhau trong chu kỳ phát triển của điểm đến. Một số sản phẩm đại chúng của Thái Lan đã trở nên quen thuộc với nhóm khách Hàn từng quay lại nhiều lần. Trong khi đó, Việt Nam có khoảng cách, thời gian bay và mặt bằng chi phí tương đồng nhưng vẫn tạo được cảm giác mới mẻ hơn. Khách Hàn có thể tìm thấy những sản phẩm quen thuộc như biển, resort, golf và ẩm thực, đồng thời trải nghiệm không gian văn hóa và cảnh quan khác biệt. Quan hệ kinh tế, đầu tư và giao lưu văn hóa sâu rộng giữa hai nước cũng góp phần thu hẹp khoảng cách tâm lý. Cộng đồng người Hàn tại Việt Nam, sự hiện diện của doanh nghiệp Hàn Quốc cùng lượng nội dung về Việt Nam trên truyền hình và mạng xã hội khiến điểm đến này trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Việt Nam có lợi thế đường bay, chi phí và sự mới mẻ ẢNH: LÊ NAM

Dư địa của Việt Nam vẫn còn lớn nhưng cần chuyển từ khai thác đại trà sang phân khúc hóa thị trường. Khách trẻ quan tâm đến trải nghiệm, ẩm thực và mạng xã hội; gia đình chú trọng sự thuận tiện, an toàn; khách trung niên quan tâm đến golf, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; còn khách doanh nghiệp có nhu cầu MICE và du lịch kết hợp công việc. Việt Nam cũng cần mở rộng dòng khách Hàn ra ngoài những trung tâm quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, đồng thời chú trọng thời gian lưu trú, mức chi tiêu, tỉ lệ quay lại và lợi ích mang lại cho địa phương.