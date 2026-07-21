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Kinh tế Doanh nghiệp

Chuyên gia người Hàn Quốc trúng hơn 100 tỉ Jackpot của Vietlott

Lê Nam
Lê Nam
Một chuyên gia người Hàn Quốc đang làm việc tại Bắc Ninh vừa trở thành chủ nhân giải Jackpot 1 xổ số Power 6/55 trị giá hơn 102,8 tỉ đồng của Vietlott. Người trúng thưởng cũng dành 1,5 tỉ đồng cho hoạt động an sinh xã hội.

Chiều 21.7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01370 cho ông K.S.H, quốc tịch Hàn Quốc, với giá trị 102.862.676.150 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Ông K.S.H hiện sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia cho một doanh nghiệp nước ngoài ở tỉnh Bắc Ninh. Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại một điểm bán trên đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Chuyên gia người Hàn Quốc kể đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước thông qua báo chí và mạng xã hội. Việc Vietlott có cách chơi và cơ cấu giải thưởng tương đồng với xổ số tại Hàn Quốc khiến ông duy trì thói quen mua vé như một hình thức giải trí.

Theo chia sẻ, mỗi tuần ông thường ghé điểm bán khoảng hai lần, mua từ 20 đến 30 vé. Khi giải Jackpot tích lũy ở mức cao, số lượng vé mua có thể tăng lên khoảng 50 vé mỗi lần.

Chuyên gia người Hàn Quốc trúng hơn 100 tỉ Jackpot của Vietlott- Ảnh 1.

Chuyên gia Hàn Quốc may mắn trúng hơn 100 tỉ từ giải Jackpot 1 của Vietlott

ẢNH: BTC

Ông cho biết đã tự kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số 09 - 17 - 20 - 33 - 41 - 42 trùng với kết quả Jackpot 1, ông không tin vào mắt mình và phải kiểm tra lại nhiều lần. "Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng giải Jackpot 1", ông K.S.H chia sẻ tại lễ trao giải.

Với số tiền thưởng, ông K.S.H đã trao tặng 1,5 tỉ đồng thông qua Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ông cho biết bản thân may mắn nhận được giải thưởng tại Việt Nam nên mong muốn chia sẻ một phần may mắn đó đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyên gia người Hàn Quốc trúng hơn 100 tỉ Jackpot của Vietlott- Ảnh 2.

Tấm vé trúng thưởng của ôn K.S.H

ẢNH: BTC

Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng. Do tấm vé được phát hành tại Bắc Ninh, ông K.S.H sẽ nộp hơn 10,2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương này. Khoản thuế được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

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