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Kinh tế Doanh nghiệp

Người vừa trúng 84 tỉ Vietlott công khai lộ mặt

Lê Nam
Lê Nam
05/06/2026 16:05 GMT+7

Anh Bùi Văn Mạnh (45 tuổi, Bình Dương) đã trúng Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 84 tỉ đồng. Chiều 6.5, tại Hà Nội, anh quyết định công khai danh tính tại lễ trao thưởng vì muốn chứng minh giải thưởng là có thật.

Chiều 6.5 tại Hà Nội, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 84 tỉ đồng cho anh Bùi Văn Mạnh (SN 1981, hiện sinh sống tại Thuận An, Bình Dương). Khác với phần lớn người trúng giải độc đắc trước đây, anh Mạnh xuất hiện công khai tại lễ trao thưởng mà không đeo mặt nạ che mặt, cùng với vợ và con trai.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Mạnh cho biết quyết định này đã được cân nhắc từ lâu. "Tôi mua Vietlott suốt 10 năm nay. Tấm vé này là thật, giải thưởng là thật nên tôi muốn xuất hiện công khai, minh bạch. Từ trước tôi vẫn nghĩ nếu một ngày nào đó may mắn trúng giải lớn thì sẽ không đeo mặt nạ", anh nói.

Người đàn ông quê ở Hòa Bình cho biết khoảnh khắc biết mình trúng gần 84 tỉ đồng là cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Anh kể, hôm đó hai vợ chồng đang dọn dẹp nhà cửa thì biết tin trúng thưởng. Dù đã xác nhận nhiều lần, cảm giác hồi hộp vẫn kéo dài nhiều ngày. "Tôi mất ngủ cả tuần vì vui quá", anh cười.

Anh Mạnh cho biết gia đình hiện kinh doanh nhỏ. Vợ bán tạp hóa tại nhà, còn anh làm công việc tự do. Hôm nhận tin trúng thưởng, mọi kế hoạch làm việc trong ngày đều phải gác lại. "Hôm nay tôi vẫn mua khoảng 30 vé. Những ngày bình thường thì mua ít hơn. Tôi mong sẽ có thêm nhiều người may mắn trúng giải giống mình", anh nói.

Trước khi trở thành chủ nhân giải thưởng gần 84 tỉ đồng, anh Mạnh đã có vài lần trúng thưởng từ Vietlott, trong đó có 2 lần trúng giải khoảng 40 triệu đồng, một lần suýt trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá khoảng 29 tỉ đồng khi chỉ sai một con số. 

Người vừa trúng 84 tỉ Vietlott vừa công khai lộ mặt - Ảnh 1.

Tỉ phú mới của Vietlott quyết định công khai danh tính

ẢNH: LÊ NAM

Người vừa trúng 84 tỉ Vietlott vừa công khai lộ mặt - Ảnh 2.

Giải thưởng gần 84 tỉ đồng được trao chiều 6.5

ẢNH: LÊ NAM

Người vừa trúng 84 tỉ Vietlott vừa công khai lộ mặt - Ảnh 3.

Anh cũng giành 1 tỉ đồng cho quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các chương trình an sinh xã hội

ẢNH: LÊ NAM

Về kế hoạch sử dụng khoản tiền gần 84 tỉ đồng, anh Mạnh cho biết hai vợ chồng sẽ dành thêm thời gian để bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cụ thể.

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Vietlott Mặt nạ Tỉ phú Bùi Văn Mạnh công khai lộ mặt
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