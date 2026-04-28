Nam doanh nhân trúng 91 tỉ sau 10 năm mua Vietlott

Lê Nam
28/04/2026 19:38 GMT+7

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ngày 28.4 tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01333 cho ông Đ.T (ngụ Ninh Bình) với giá trị hơn 91,8 tỉ đồng.

Theo Vietlott, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, doanh nghiệp xác định tấm vé trúng thưởng thuộc về ông Đ.T, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Ninh Bình. Vé trúng thưởng được mua qua kênh phân phối trên điện thoại thông qua ứng dụng Vietlott SMS.

Giá trị giải thưởng Jackpot 1 mà ông Đ.T nhận được là 91.889.389.200 đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng được phát trực tiếp trên fanpage Vietlott, ông Đ.T cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ những ngày đầu doanh nghiệp này ra mắt tại Việt Nam vào năm 2016. Sản phẩm đầu tiên ông thử vận may là Mega 6/45.

ẢNH: BTC

Trong gần 10 năm qua, ông duy trì thói quen mua vé đều đặn mỗi ngày, trung bình khoảng 5 vé/ngày như một hình thức giải trí quen thuộc. Những sản phẩm ông thường lựa chọn gồm Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35.

Kể lại thời điểm nhận tin trúng thưởng, ông Đ.T cho biết ông đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo. Ban đầu, ông khá bất ngờ và chưa tin mình trúng giải độc đắc.

Sau đó, ông chia sẻ thông tin với vợ và cả hai cùng kiểm tra lại nhiều lần trước khi xác nhận mình đã trở thành chủ nhân giải Jackpot hơn 91 tỉ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.T cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho hoạt động kinh doanh, dành một phần tiền cho kế hoạch dài hạn của gia đình và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, ông trao tặng 1 tỉ đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

ẢNH: BTC

Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Với giải thưởng này, số thuế ông Đ.T phải nộp vào ngân sách tỉnh Ninh Bình là hơn 9,1 tỉ đồng.

Nam thanh niên Đ.Đ.D (ngụ TP.HCM) vừa trúng gần 80 tỉ đồng Vietlott dự tính sẽ gửi toàn bộ số tiền trúng thưởng vào tài khoản ngân hàng và dành một khoản làm từ thiện.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
