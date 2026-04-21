Gen Z trúng gần 80 tỉ đồng Vietlott

Lê Nam
Lê Nam
21/04/2026 08:55 GMT+7

Nam thanh niên Đ.Đ.D (ngụ TP.HCM) vừa trúng gần 80 tỉ đồng Vietlott dự tính sẽ gửi toàn bộ số tiền trúng thưởng vào tài khoản ngân hàng và dành một khoản làm từ thiện.

Ngày 20.4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao thưởng cho anh Đ.Đ.D (ngụ TP.HCM), chủ nhân giải Jackpot 1 của Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng 01495 với giá trị hơn 79,1 tỉ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, số tiền thực nhận được chuyển khoản vào tài khoản của anh D. là hơn 70 tỉ đồng.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh D. cho biết mình thuộc thế hệ Gen Z, đã biết đến Vietlott từ những ngày đầu thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, việc mua vé chỉ mang tính giải trí, không thường xuyên. “Mình thường một tuần mua một vé hoặc vài ngày một vé, chủ yếu chơi cho vui và chưa từng nghĩ sẽ trúng giải lớn”, anh nói.

Lúc dò vé, D cho biết ban đầu không tin vào kết quả vì dãy số quá lớn. “Các con số hiện ra khiến mình thấy rất hỗn loạn, không chắc là thật. Khi kiểm tra lại trên ứng dụng, mình mới xác nhận đúng là trúng thưởng. Cảm xúc lúc đó vỡ òa, mẹ mình đứng cạnh cũng không tin”, anh kể. Trước đó, anh chỉ nghĩ nếu trúng vài chục nghìn đồng cũng đã là may mắn.

Nam thanh niên choáng váng, hỗn loạn khi biết mình trúng gần 80 tỉ của Vietlott

Theo anh D., bộ số trúng thưởng được chọn dựa trên ngày tháng năm sinh kết hợp với một số con số thường xuất hiện, sau đó hoàn thiện ngẫu nhiên. Tấm vé trúng giải lần này được anh mua trực tuyến, thao tác đơn giản qua ứng dụng, gồm chọn số, thanh toán và nhận xác nhận điện tử.

Nam thanh niên cho biết trước đây từng trúng một số giải phụ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên trúng giải đặc biệt với giá trị lớn. “Hôm đó thấy giải thưởng cao nên mình mua gói vé lớn hơn bình thường, hy vọng may mắn. Không ngờ lại trúng gần 80 tỉ đồng”, anh chia sẻ.

Về kế hoạch sử dụng số tiền, anh D. nói hiện chưa có quyết định cụ thể do số tiền quá lớn so với bản thân. Trước mắt, anh dự định gửi ngân hàng để có thời gian cân nhắc. “Mình muốn sử dụng khoản tiền này một cách hữu ích, trước hết là lo cho bản thân và gia đình, sau đó sẽ dành một phần cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn”, anh nói.

Dãy số trúng thưởng ghép từ ngày tháng năm sinh và 1 vài con số yêu thích

Đại diện Vietlott cho biết, việc trả thưởng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch và bảo mật thông tin người trúng thưởng. Jackpot 1 của Mega 6/45 là giải thưởng có giá trị lớn, thu hút sự quan tâm của người chơi trên cả nước.

Vừa có người trúng 23 giải Vietlott, 'hốt' hơn 10 tỉ đồng

Vừa có người trúng 23 giải Vietlott, 'hốt' hơn 10 tỉ đồng

Một người chơi Vietlott tại Hưng Yên vừa trúng cùng lúc 23 giải của sản phẩm xổ số tự chọn Max 3D Pro, với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng.

