Kiên trì mua Vietlott 5 năm, trúng hơn 114 tỉ đồng

Ngày 23.3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01315 cho anh N.M.T (ngụ Tây Ninh). Giá trị giải thưởng xác định là 114.662.129.250 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Theo Vietlott, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu và hồ sơ cá nhân, vé trúng thưởng được xác định là thuê bao Vinaphone, mua qua kênh phân phối điện thoại (ứng dụng Vietlott SMS). Đây là một trong những kênh đang được người chơi sử dụng ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi.

Chia sẻ tại buổi trao thưởng, anh N.M.T cho biết đã biết đến hình thức mua vé Vietlott qua điện thoại từ năm 2021, là thời điểm kênh này bắt đầu triển khai. Từ đó đến nay, anh duy trì thói quen mua vé hàng ngày để cầu may và giải trí.

"Mỗi ngày tôi thường mua 3 dãy số, chủ yếu là Power 6/55 và Mega 6/45 vì giá trị giải thưởng lớn. Các bộ số đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên", anh nói.

Anh N.M.T (ngụ Tây Ninh), kinh doanh tự do là người trúng hơn 114 tỉ khi mua vé số Vietlott qua điện thoại ẢNH: BTC

Kể về khoảnh khắc nhận tin trúng thưởng, anh nói khi đang ở nhà thì nhận được tin nhắn thông báo nhưng phải kiểm tra lại nhiều lần trên hệ thống Vietlott SMS mới tin đó là sự thật. Sau khi xác nhận, anh chia sẻ thông tin với gia đình trong sự bất ngờ và xúc động.

Theo quy định, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị vượt 10 triệu đồng. Với giải thưởng này, số tiền thuế anh N.M.T phải nộp tại địa phương khoảng hơn 11,4 tỉ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Bộ số trúng thưởng của anh N.M.T trên ứng dụng Vietlott SMS ẢNH: BTC

Đáng chú ý, tại buổi lễ, người trúng thưởng đã trao tặng 1 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Sau khi nhận thưởng, anh cho biết sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống và công việc hiện tại, đồng thời sử dụng số tiền trúng thưởng để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là con cái, cũng như đầu tư phát triển kinh doanh.